El vídeo del enfado de los conductores con los mossos por los cortes de tráfico: " A mi me quitas las llaves y a ellos no"

Las imágenes muestran una de las muchas escenas estos días en las calles y carreteras de Cataluña. Un grupo de manifestantes corta el paso por una carretera, los conductores y sobre todo los transportistas se quejan a los mossos. Como no les dejan pasar les recriminan porque piensan que "a quien teníais que apartar" sería a los manifestantes. Y recuerdan a la policía que si no trabajan no cobran. Alguno comenta que venga la Guardia Civil "porque vosotros...". Los mossos intentan calmar los ánimos ante el enfado general.

Cortes de tráfico por las marchas

Las miles de personas que participan en las cinco "Marchas por la libertad", organizadas en protesta por la sentencia del "procés", han iniciado su segunda jornada de caminatas por diversas carreteras de Cataluña con el objetivo de confluir en Barcelona. Unas 27.000 personas, según fuentes de Òmnium Cultural y la ANC, organizaciones convocantes de las marchas, llegaron al final de la primera de las tres jornadas en que se lleva a cabo esta iniciativa, que se inició con la partida de las cinco "columnas" desde Girona, Lleida, Tarragona, Tàrrega y Vic.

Estas "columnas" recorrieron cada una entre 30 y 40 kilómetros a lo largo del día por diversas carreteras catalanas, que los Mossos d'Esquadra iban cortando a su paso, entre las que se encontraban la AP-7, la A-2, la C-16, la C-17 y la N-II, lo que generó importantes problemas de tráfico en esas vías, lo mismo que está sucediendo ahora. Los manifestantes han vuelto a las carreteras, lo que ha afectado a la N-II en Malgrat de Mar, a la C-55 en Manresa, a la A-2 en Igualada y a la AP-7 en Vilafranca del Penedès, según informa el Servei Català de Trànsit