El emotivo relato de María José Sáez sobre la enfermedad de su hermana: "Se debería invertir más en investigación"

Este miércoles la Denominación de Origen La Mancha entregó los Premios Solidarios Jóvenes 2019 y uno de los galardones fue para la presentadora de Antena 3 Noticias María José Sáez.

La presentadora de Antena 3 Noticias recogió el galardón del Premio Joven en Comunicación y anunció que el dinero del premio lo donará a la asociación ASLEUVAL, para la lucha contra le leucemia por todo lo que ha hecho por su familia.

En su discurso antes de recoger el galardón, María José Sáez ha contado una emotiva historia de su vida que "muy poca gente sabe". Fue hace cuatro años cuando la presentadora de Antena 3 Noticias casi lo abandona todo para volverse a Valencia -su tierra natal- junto a su familia después de enterarse de que a su hermana mayor le habían diagnosticado la más grave de todas las leucemias.

"Hace como 10 años la gente que tenía la enfermedad de mi hermana no se salvaba", explicaba Sáez visiblemente emocionada.

En su afán por cuidar de su hermana, Sáez explica que casi todos los días cogía un AVE hacia Valencia para estar junto a su hermana. "No para cogerla de la mano, porque quien ha tenido un enfermo de leucemia sabe que no puede tocarlos porque están aislados, no les puedes besar ni tocar", cuenta María José Sáez, que narra cómo se sentaba junto a su hermana para hacer lo que más les gusta en el mundo: "Discutir".

Cuando se volvía a Madrid para presentar las Noticias de la Mañana, continúa, "salía con una sonrisa de oreja a oreja porque sabía que mi hermana estaba en aquella habitación de hospital viéndome y no quería que ella viera que yo estaba mal".

Sin embargo, cuenta emocionada, "cuando las luces del plató de Antena 3 se apagaban yo me derrumbaba y cada vez que llamaba a mis padres para preguntar cómo estaba yo me decía a mí misma 'si hoy se pone un poquito peor me vuelvo a Valencia'".

Pero gracias a ASLEUVAL, al equipo médico del Hospital La Fe de Valencia y a la fortaleza y ganas de vivir de su hermana, María José Sáez recogió el premio muy bien acompañada: "Hoy ella está aquí conmigo para recoger este premio".

Para finalizar su discurso, la presentadora de Antena 3 Noticias explica que aunque el dinero no da la felicidad, ayuda mucho porque "se debería invertir mucho más en investigación porque el cáncer es una enfermedad que no entiende ni de razas ni de dinero ni de edades".