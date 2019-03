Estas declaraciones las ha realizado Eguiguren después de que ayer, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmase en 'Te doy mi palabra' , también de Onda Cero, que el único contacto que hay con ETA es cuando la Guardia Civil y la Policía "ponen las esposas"; lo que supone una crítica al “cambio” que Eguiguren afirma haber evidenciado sobre Batasuna.

Preguntado por Carlos Herrera sobre si se siente como “un lince ibérico, por aquello de estar en extinción en su partido”, el líder socialista vasco ha asegurado que “no me siento especie en extinción otra cosa distinta es que tampoco puedo explicarme suficientemente porque la gente tiene otras muchas cosas que hacer que escucharme a mí” (...) Yo entiendo que la gente esté harta de lo que pase o deje de pasar en Batasuna y no quiera hablar con estas cuestiones y que lo único que sea es que la Policía acabe con ellos y se deje de demás planteamientos”.

Para Eguiguren, existe un cambio en la postura de Batasuna pero “no por idealismo o no porque hayan hecho penitencia, sino obligados por los hechos –la policía está desmantelando a ETA, están fuera de las instituciones, tienen un partido independentista rival –Aralar-, tienen mucha gente en la cárcel y les gusta hacer política. Y saben que de esta forma no pueden. Por lo que por cansancio y por espíritu de superviviencia han hecho un análisis de que es imposible defender el terrorismo y la violencia”.

Ante la contundente respuesta del Lehendakari y del ministro del Interior en su carta al primero en la que pide que se explore la vía de Batasuna, para Eguigurenen la contestación ha sido “una contrariedad, yo no pensaba que estaba metiendo la pata o diciendo una barbaridad. Yo llevo 30 años de escolta simplemente por decir lo que me de la gana o simplemente lo que pienso. Porque tenga esta contrariedad no voy a dejar de decirlo. (...) A veces parece que uno ha dicho una barbaridad, ha metido la pata y luego el tiempo me dará la razón”.

Sobre este punto, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha defendido hoy que el PSOE y el PP sean capaces de ponerse de acuerdo para "liderar un nuevo escenario" de conciliación en el País Vasco, "cuando se produzca", y que, para ello, busquen también la colaboración del PNV.

Eguiguren también matiza y niega apoyar una negociación con ETA; “Yo en ningún momento defiendo que se negocie con ETA, tampoco defiendo lo que dice Batasuna, defiendo que si lo que ahora dicen es verdad vayan al registro y se inscriban” para proseguir que “defiendo que si lo que dicen es verdad y lo hacen, el Gobierno vasco debería estudiar medidas para comprobarlo.”

Herrera también ha cuestionado al parlamentario vasco sobre la tesis de Mayor Oreja que sostiene que desde el Gobierno se están explorando vías de negociación con ETA, que pasaría por ‘la vía Txusito’, liderada por el propio Eguiguren, para buscar un acercamiento con la banda. Para Eguiguren, se trata de una “barbaridad”. La debilidad de ETA se debe al “trabajo de la Policía, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza, del Ministerio del Interior, de los jueces y fiscales, de Francia, de la ley de partidos (...) En definitiva, del Estado de Derecho”. Con lo que “sería absurdo que el gobierno fuera a negociar”.

Para proseguir en que “yo creo que ETA se debe disolver sin que el Gobierno negocie con ellos y que Batasuna debe volver al juego político sin que cambie la ley”.