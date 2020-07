Duran i Lleida recomienda a Zapatero que "deje paso a otro" si no acomete las reformas

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha sugerido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "deje paso a otro" si no se ve capaz de emprender las reformas necesarias en España.



En su intervención ante el consejo nacional de Unió, en la Escuela Superior de Comercio Internacional de Barcelona, Duran ha alertado de que, aunque la economía española "ha salido de la UCI", sigue estando "delicada" y aún "no ha abandonado el hospital", por lo que puede "recaer" si el Gobierno no hace los deberes.



Duran ha recalcado que resulta imprescindible llevar a cabo una reforma profunda que no sea simple "maquillaje" para crear un marco de negociación colectiva que genere "confianza" en los empresarios, para que vuelvan a contratar a gente.



También ha reclamado profundizar en la "reestructuración del sector financiero", para facilitar la circulación del crédito, ya que la economía sigue "ahogada".



Duran ha opinado que de estas reformas debería encargarse el Gobierno de Rodríguez Zapatero antes de finalizar su mandato, pero si se ve incapaz de afrontar esta tarea, cree que habría llegado la hora de ceder el testigo.



"Si el Gobierno no hace las reformas que necesita nuestra economía, lo mejor que puede hacer es dejar paso a otro", ha señalado.



Duran ha insistido en que no reclama "elecciones anticipadas", porque no está en las manos de CiU forzar un avance electoral, sino que lo que pide es que se apliquen las reformas clave para salvar la complicada situación económica.



Según Duran, la "fragilidad económica" de España se debe a tres razones: la "insuficiencia de las reformas estructurales" llevadas a cabo hasta ahora, la "fragilidad del propio Gobierno" socialista y la poca "responsabilidad" de la oposición, que no ayuda a generar confianza: "El PP sólo tiene como objetivo desgastar al PSOE".



El "drama político" que vive España, ha dicho Duran, es que "ni el PSOE hace lo que debería hacer ni el PP le deja", por lo que sólo puede contarse con el sentido común de otros grupos, como CiU.



Duran ha advertido, no obstante, de que "la responsabilidad de CiU tiene límites": "La ejerceremos mientras los demás la ejerzan, al menos el Gobierno. Pero si CiU se siente aislada, nuestro límite se habrá agotado". "Nuestra responsabilidad está muy ligada a la responsabilidad del Gobierno en relación con Cataluña. Si continúa esta actitud del PSOE de menosprecio hacia Cataluña, en cuanto a inversiones, Cercanías, becas o Fondo de Competitividad, este límite se puede desbordar", ha avisado.



Por otra parte, Duran ha arremetido contra PP y PSOE por "bloquear" la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han agotado su mandato.



"Aquellos que tanto dicen que defienden la Constitución son los que en realidad bloquean las instituciones", ha denunciado Duran, en la primera reunión del consejo nacional de Unió tras las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.