Duran i Lleida: "Mi propuesta es un Estado confederal que reconozca la soberanía de Cataluña"

Este lunes, el Parlamento catalán dio un paso importante de cara a la consulta soberanista pero sin el PSC, que se queda al margen del procedimiento pactado.

Pere Navarro cree que la consulta es "un callejón sin salida" y que lo viable es una España Federal. Una reforma constitucional que, dice, "sólo llegará con un presidente socialista en La Moncloa".

Los demás partidos, CiU, ERC, ICV y CUP, van a pedir una cesión de competencias al Estado a través del artículo 150.2 de la Constitución. Este artículo permite transferir competencias puramente estatales a las Autonomías, como la que ya se usó para traspasar el tráfico a los Mossos.

Duran i Lleida insiste, como lleva haciendo desde que se hablara de una consulta, que ésta "debe ser legal" para que se pueda hacer, pero además de legal, "tiene que ser pactada".

Asimismo, Duran apunta que Artur Mas habla de unas elecciones plesbicitarias, "lo que sería un fracaso total, tanto en España como en Cataluña", y recuerda que "este no es un problema catalán, es un problema español".

Por otro lado, consciente de lo que supondría la independecia catalana (no pertenecer a la Unión Europea, no ser reconocido por muchos países...), cree que "los efectos consecuentes no serían buenos para Cataluña, pero tampoco para España, sobre todo en cuestiones económicas". Asimismo, mantiene que "no hay más diálogo entre Rajoy y Mas que el que ya se conoce".

Campañas de boicoteo a productos catalanes

Respecto a este asunto, Duran cree que los empresarios están en el mismo barco que él, al igual que los sindicatos, que "se han manifestado en términos similares a los míos".

Dice que no conoce el grado de boicot a la venta de cava en España, pero consideta que "no tiene sentido", ya que "el boicot a los productos catalanes, también lo son a España".