Dos senadores y un diputado del PSOE votarán en contra de la reforma

Los senadores del PSE Iñaki Zubero y Roberto Lerchundi han anunciado al candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, su voto en contra de la reforma constitucional, al igual que ya ha anunciado el diputado Antonio Gutiérrez.

Así lo han asegurado algunos diputados y senadores presentes en la reunión que durante más de cuatro horas han mantenido con Rubalcaba, a puerta cerrada, en el Congreso. Uno de los senadores, según las mismas fuentes, ha insinuado que se ausentará de la Cámara Alta cuando llegue el momento de la votación, posiblemente el próximo martes, 6 de septiembre.

"Si estoy, no votaré que sí", ha señalado. Otras fuentes han indicado que la dirección del grupo podría pedir a los parlamentarios díscolos que no acudan al pleno en el que se debata, a fin de no cosechar ningún voto contrario dentro de las filas socialistas.

Muchos de los intervinientes, han coincidido las fuentes, han reprochado las formas y el momento elegido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para anunciar la modificación de la Carta Magna. Han considerado que se ha hecho de forma muy precipitada, en pleno mes de agosto, han reconocido que el anuncio pilló por sorpresa a todo el mundo y han pedido que la medida se explique convenientemente a la sociedad.

Rubalcaba, por su parte, ha mostrado su confianza total y absoluta en el Gobierno y se ha mostrado convencido de que tendrá efectos positivos en el exterior. Además, cree que era la mejor medida que había para aplacar los ataques especulativos, porque otras alternativas habrían sido más dramáticas.

El ex secretario general de CCOO también votará en contra

Antonio Gutiérrez, diputado del PSOE aunque no está afiliado, ha confirmado ante el candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, que votará en contra de la reforma de la Constitución y que no estará en las listas del partido.