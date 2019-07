El 67 % de los vascos tiene "pocos" o "ningún" deseo de independencia, y, en caso de celebrarse un referéndum, un 31 % votaría a favor, frente al 48% que lo haría en contra, según recoge el último Euskobarómetro presentado en Bilbao. El estudio, que elabora el equipo del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU, que dirige Francisco José Llera, ha sido realizado en función de los resultados de 1.200 entrevistas realizadas en domicilios vascos entre los pasados días 28 de mayo y 19 de junio.

Según el sondeo, el 67 % de los vascos dice tener pocos (29%) o ningún (38 %) deseo de independencia, con un avance semestral de 6 puntos, sobre todo entre los no nacionalistas (84 %) y los votantes de los partidos autonomistas (más del 90 %), pero también para la mayoría de los nacionalistas (50 %) y los votantes del PNV (70 %), de Elkarrekin Podemos (75 %) y de los abstencionistas (70 %).

Frente a esta mayoría, un 27 % de la ciudadanía vasca sigue manifestando tener deseos grandes de independencia, con una gran estabilidad interanual. Así es como se expresa la gran mayoría de los votantes de EH Bildu (76 %) y casi la mitad de los nacionalistas (47 %), en general, y en menor medida del PNV (26 %). En la hipótesis de una Euskadi independiente, un 23 % de los vascos piensan que se viviría mejor, mientras que un 49 % considera que irían a peor, con un retroceso semestral de 2 puntos los primeros y un avance de 7 puntos los segundos. Entre ambas opciones, un 17 % cree que las cosas no cambiarían y un 20 % no sabe exactamente por qué decantarse (20 %). Preguntados que harían en caso de celebrarse un referéndum de independencia en el País Vasco, el 48 % votaría que no, tras un avance semestral de 9 puntos, mientras que el sí se mantiene por debajo del 31 %, con lo que el empate técnico de hace cinco años se ha convertido en una diferencia de 17 puntos a favor del no.