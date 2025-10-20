Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Koldo

El Supremo cita como testigos a un exgerente y a una trabajadora del PSOE por los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo

Ambos comparecerán el próximo 29 de octubre tras ser citados por el magistrado Leopoldo Puente a raíz de los pagos en metálicos reflejados en el último informe de la UCO.

Ábalos a su llegada al Supremo

El Supremo cita a un exgerente y a una trabajadora del PSOE | EUROPAPRESS

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El Tribunal Supremo cita a declarar como testigos a un exgerente del PSOE y a una trabajadora, también del Partido Socialista, con el objetivo de aclarar los pagos en efectivo, recogidos en el informe de la UCO, cuyos destinatarios habrían sido el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

El magistrado del Supremo que se encuentra a cargo del 'Caso Koldo', el juez Leopoldo Puente, ha citado como testigo al exgerente socialista Mariano Moreno y a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE. Ambos comparecerán el próximo miércoles 29 de octubre. Según fuentes del partido ambos van a declarar como testigos y no porque se es este imputando nada.

Según el contenido de las conversaciones incorporadas a la investigación, Celia mantenía contacto habitual con Koldo para coordinar el trámite de las liquidaciones. En algunos mensajes se menciona que los sobres se dejaban en la recepción de la sede socialista, y en otros que García debía subir personalmente a recogerlos.

El magistrado Puente señala que existen "cantidades supuestamente entregadas" que solo aparecen reflejadas en esas conversaciones, pero no figuran en la documentación oficial aportada por el PSOE. Por este motivo, además de Celia, ha sido citado también el entonces gerente del partido, Mariano Moreno.

En su último informe, la UCO detectó un descuadre de más de 95.000 euros en los fondos vinculados a Ábalos que no se encuentran justificados en la contabilidad revisada.

Leopoldo Puente incide en que las comunicaciones analizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" que ha facilitado el propio Partido Socialista.

Ábalos y Koldo se negaron a declarar

El instructor del 'Caso Koldo' incide también en que las comparecencias de Ábalos y Koldo ante el Tribunal Supremo transcurrieron "sin que aportaran al respecto información alguna", como consecuencia de haber ejercido su derecho a no declarar.

El último informe de la UCO señala que "entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo", sumando un importe total de pagos de más de 19.600 euros.

El mensaje clave: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

Una se las conversaciones entre Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, resulta determinante para la investigación del caso. "Ya tengo el sobre de Ferraz. Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?", preguntaba la mujer de Koldo.

Además, durante su etapa como ministro, Ábalos vivía en una residencia oficial ubicada en la calle Balbina Valverde. Dirección a la que podría haber aludido la mujer de Koldo cuando decía: "Te lo llevo en el coche a Balbina?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Aldama responde a Koldo tras criticarle por no estar en la cárcel como Cerdán: "Volveré a llevar pruebas"

Aldama y Koldo

Publicidad

España

Ábalos a su llegada al Supremo

El Supremo cita como testigos a un exgerente y a una trabajadora del PSOE por los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo

Pagos del PSOE a Koldo

Los documentos que apuntarían a la existencia de una 'caja B' en el PSOE: pagos sin declarar y anticipos sin justificar

Pedro Sánchez propondrá a la UE el fin definitivo del cambio horario en Europa: "Ya no tiene sentido"

Pedro Sánchez propondrá a la UE el fin definitivo del cambio horario en Europa: "Ya no tiene sentido"

14 años del anuncio del final de ETA
Fin de ETA

14 años después del anuncio del final de ETA: así fue el camino hacia el fin de la violencia

Alberto Núñez Feijóo tras la reunión en Aranjuez
Política

Feijóo presenta propuestas en vivienda y migración buscando el apoyo de las clases medias

Sánchez se reúne hoy con los líderes del MED9
MED9

Sánchez se reúne con los líderes del MED9 para abordar el presupuesto de la UE y la situación de Gaza

La cita estará centrada sobre todo en aspectos económicos, con la vista puesta en el nuevo Marco Financiero de la UE.

Sánchez acusa a la derecha tradicional de convertirse en "satélite" de la extrema derecha: "España no es una excepción"
Política

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la Unión Europea: "Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo"

El presidente del Gobierno acusa a los populares de convertirse en un "satélite de Vox".

Reunión Feijóo con autónomos en Soria

Feijóo anuncia un plan para autónomos y dice que su dinero "no puede ser para pagar chistorras ni prostitutas"

Aldama y Koldo

Aldama responde a Koldo tras criticarle por no estar en la cárcel como Cerdán: "Volveré a llevar pruebas"

Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos

¿Cuál es el futuro judicial para Ábalos y Koldo?

Publicidad