Algunos expertos advierten sobre la Diputación Permanente: "No tiene ni legitimidad ni representatividad democrática"

La Diputación Permanente del Congreso puede asumir determinadas funciones relacionadas con los decretos ley. El debate surge ahora ante la posibilidad de que este órgano apruebe los decretos que previamente han sido rechazados por el Pleno de la Cámara

El Reglamento del Congreso contempla esta posibilidad. En concreto, su artículo 57 establece entre las funciones de la Diputación Permanente "asumir todas las facultades que en relación con los Decretos-leyes" corresponden al Congreso.

Esto permite a la Diputación Permanente actuar sobre este tipo de normas. Sin embargo, la situación que se plantea ahora genera discrepancias entre expertos en Derecho Constitucional por un elemento concreto: el Pleno ya se ha pronunciado sobre los decretos y los ha rechazado.

Vera habla de un "fraude de ley"

José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional, considera que recurrir a este procedimiento después de la decisión adoptada por el hemiciclo supone "un evidente caso de fraude de ley".

Vera utiliza un ejemplo para explicar su posición: "Es como si un padre le dijese a un hijo que no puede abrir la puerta y el hijo abre la puerta para que entre el ladrón en casa". Para el catedrático, utilizar esta fórmula después de la votación deja al Pleno del Congreso "al pie de los caballos".

El debate también alcanza a la representación que corresponde a cada órgano. La Constitución Española establece que "Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado".

La legitimidad de la Diputación Permanente

David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional, pone el foco precisamente en este aspecto. "No tiene ni la legitimidad democrática ni la representatividad democrática que tiene un pleno del Congreso y eso es indiscutible", asegura.

Por su parte, Mar Aguilera, profesora de Derecho Constitucional, recuerda el papel que corresponde a este órgano y señala que "la intención de la Diputación Permanente [s que refleje las mayorías que hay en el Congreso".

Los expertos coinciden en que la Diputación Permanente es un órgano que puede asumir funciones relacionadas con los decretos ley. La discusión se encuentra en que se recurra a esta vía después de que el Pleno del Congreso haya rechazado esas mismas normas.

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