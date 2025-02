El desagradable comentario de un consejero del PP a una diputada de Más Madrid: "No me pongas morritos que me descentro"

Gran polémica sobre lo que ha sucedido este jueves en la Asamblea de Madrid. El Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, se ha dirigido a una diputada de Más Madrid con actitud machista: "no me pongas morritos que me descentro", comentaba. Poco después se disculpó, pero la diputada le reprochó su actitud machista. "Creo que es una expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico, así que retírelo por favor" (...) "Ya está bien que las instituciones se sigan utilizando para atacar la dignidad de las mujeres", sentenciaba María Luisa Escalante.

"No creo que haya sido así. Si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas", ha expresado después de ocurrir el instante que se aprecia en las imágenes que acompañan esta noticia.

La diputada de Más Madrid volvía a pedir la palabra, pero el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha considerado que ya le había pedido "disculpas", ante los gritos de "no" de la bancada de la izquierda. Fuentes de Más Madrid han asegurado que estas declaraciones demuestran un "nuevo caso de machismo" del PP de Isabel Diaz Ayuso al que se añade su "mordaza" al no permitir a Escalante "defenderse en la segunda ocasión que ha pedido la palabra".

Tras ello, el diputado socialista Rafael Martínez ha criticado que el consejero lleve a cabo intervenciones "de este tipo" y que las mujeres del Grupo Parlamentario Popular "aplaudan este tipo de acciones". Más tarde, desde Más Madrid han denunciado que el consejero "no se arrepiente de su comentario machista" al no reconocer "la gravedad del comentario".

Jorge Rodrigo

Jorge Rodrigo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Además, ha cursado diversos programas de gestión pública por la Universidad de Navarra (IESE Business School) y la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE).

Actualmente ocupa el cargo de Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

