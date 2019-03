El Defensor del Pueblo Andaluz justifica a Sánchez Gordillo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha dicho este lunes, respecto a la estrategia de "asaltos y ocupaciones que desde el mes de agosto" se han venido produciendo en Andalucía por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que "son acciones que están dentro de la lucha de un sindicato, que te gustarán más o menos, pero que tampoco es para reprobarlo".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Chamizo ha señalado que en el caso de Ecija "creo que se equivocaron, pero no se equivocaron en el de Arcos de la Frontera, que sí llegaron a un acuerdo con las personas del supermercado". "No me gusta que se utilice violencia en determinados actos", añade el Defensor, quien se ha ofrecido al SAT "para lo que quiera", y si ocupa fincas públicas "allí estoy yo para que tenga rentabilidad para la gente", ha manifestado.

"Son acciones que están dentro de la lucha de un sindicato, que te gustarán más o menos, pero tampoco es para reprobarlo", porque "estamos todo el día con el mismo argumento", cuando en realidad "todo va muy rápido, y cuando ayer una cosa es importante, hoy ya lo es menos". "Yo no me debato en la duda, porque creo tenerlo claro y llamar la atención", de hecho, añade, "hemos conocido que muchos supermercados tiran la comida tres o cuatro días antes de que se caduque, en lugar de, con la que está cayendo, dársela al banco de alimentos".

En este sentido, Chamizo ha querido poner el punto de atención en la ocupación de los bancos, y dice que "se pondera menos algo más importante", ya que como "no ha habido conflictos, ha pasado y me parece que es la acción más importante que se ha hecho".