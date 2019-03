Urdangarin se opone a la fianza alegando que los contratos eran correctos

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha presentado un escrito de alegaciones en el que se opone a la fianza de 8,1 millones de euros que le exige la Fiscalía, argumentando que los contratos del Instituto Nóos eran correctos y, por lo tanto, su cliente no ha cometido delito alguno.

En declaraciones a los periodistas, el letrado de Urdangarin ha resumido así el contenido de las alegaciones que ha presentado contra la petición de la Fiscalía y las acusaciones de que el juez imponga una fianza al duque de Palma para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa abierta por el desvío de fondos del Instituto Nóos.

Según Mario Pascual Vives, el escrito de alegaciones defiende que la contratación efectuada por el Instituto Nóos, que dirigían Urdangarin y su exsocio Diego Torres, fue totalmente correcta, y que, además, su cliente no ocupaba más que una mera "función representativa" en la asociación con la que presuntamente se desviaron fondos públicos.

El abogado ha añadido que actualmente son "inexistentes" las relaciones entre Urdangarin y su exsocio Diego Torres, quien a su vez ha presentado otro escrito de alegaciones para oponerse a la fianza de 8,1 millones que también se le exige.

Pascual Vives se ha mostrado confiado en que su escrito de alegaciones sirva para que el juez que instruye el caso, José Castro, rechace la fianza planteada por las acusaciones del caso Nóos. "Llevo 33 años ejerciendo esta profesión, así que confío en la justicia", ha afirmado Pascual Vives a los periodistas que hacían guardia a las puertas de su despacho en Barcelona.

El abogado de Urdangarin ha agregado también que no le consta que, por el momento, haya algún comprador interesado en adquirir el palacete que los duques de Palma poseen en Barcelona, que el matrimonio ha puesto a la venta.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma debe decidir en los próximos días acerca de las peticiones de fianza que realizaron en primer lugar la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del sindicato Manos Limpias, el pasado 21 de noviembre, y posteriormente, el 29 de noviembre, la comunidad autónoma balear.

La Fiscalía y Manos Limpias coincidieron en reclamar la misma cantidad, 8.189.448 euros de fianza, en esta causa que investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007, a través del Instituto Nóos.

No obstante, no habrá acuerdo de conformidad para evitar la vista oral. Lo asegura el fiscal general del Estado que no ha recibido, afirma, presiones de la Casa Real. Lo que más dañaría la imagen de la Corona es, dice, la sospecha de una negociación.

A Eduardo Torres-Dulce se le preguntaba si ha habido alguna petición por parte del Rey en este asunto. "Ninguna. Ni el Rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado", sentenciaba. La Fiscalía presentará su escrito antes del verano y el juicio podrá celebrarse antes de un año.