El Partido Popular homenajea a Payá pese a las críticas de su familia

El PP ha clausurado hoy su Escuela de Verano entregando un premio a la viuda de Oswaldo Payá, pese a las críticas recibidas por parte de su familia al gobierno. María Dolores de Cospedal ha incidido también en que Mariano Rajoy "puede pasear por el mundo defendiendo el interés de España con la cabeza muy alta" y recibiendo "felicitaciones".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha sido la encargada de cerrar esta Escuela, que durante tres días ha reunido en un hotel de Gandía (Valencia) a dirigentes y ministros.

El acto popular ha servido también para que, a pocas horas del anuncio oficial de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020, Cospedal mostrara el "apoyo de todo el PP" a Madrid 2020 porque, según ha defendido, es "la mejor candidatura", cuenta con "las mejores infraestructuras y Madrid, España y los españoles "se lo merecen".

Cospedal ha incidido en que si Madrid es elegida, los Juegos de 2020 se disputarán en un "país próspero, creando riqueza y devolviendo a los españoles la confianza que nos han depositado". De hecho, la número dos de los populares ha reivindicado el inicio de la recuperación económica con indicadores que así lo demuestran, con un Partido Popular "fuerte" y un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es "el mejor baluarte para la mejor defensa del interés general de España".

"Hoy a diferencia del pasado, si se encuentra con el presidente de Estados Unidos nos da la enhorabuena por lo que hace el Gobierno o si se encuentra con el presidente del Banco Central Europeo dice que España lo está haciendo bien", ha añadido. "¿Hace cuánto que no nos felicitaban?", se ha preguntado, antes de asegurar que es evidente que "aún quedan cosas por hacer".

"Algunos sólo conciben la democracia cuando ganan ellos las elecciones"

"A veces son decisiones impopulares, pero hay que tomarlas. Sólo así se consigue despegar", ha precisado. La secretaria general ha dicho -dirigiéndose a los partidos de la oposición, especialmente al PSOE- que "el insulto es la razón de quien no tiene razones". "No pueden decir -ha continuado- que no van a pactar nada con el Gobierno, cuando este país necesita de la unidad de los españoles. Que no le den la espalda a los votantes del PSOE, que se merecen un partido que defienda a su país por encima de sus intereses".

Cospedal ha subrayado que la oposición "va a tener al lado a un Partido Popular y un Gobierno dispuestos a llegar a acuerdos en beneficio del interés de España". "Cuanto más acuerdo tengamos y cuantos más seamos, será mejor para España", ha añadido. "Si no quieren colaborar, nosotros sostenemos a un Gobierno que va a cumplir con su responsabilidad", ha destacado la número dos del PP, quien ha citado la creación de empleo como uno de los principales objetivos.

Ha subrayado que el Gobierno seguirá trabajando en la salida de la crisis y sobre todo en la creación de empleo, antes de matizar que hay en España una "mayoría parlamentaria y sólida". "Si la oposición no está a la altura de las circunstancias, este Gobierno puede tomar las decisiones que sean necesarias para la recuperación económica de España", ha advertido.

Ha defendido que el PP es un partido "democrático y nacional, de toda España y de todos los españoles" que trabaja "sin descanso" para superar la crisis "por encima de intereses partidarios", a la vez que ha explicado que ya se ha recorrido "la etapa más difícil". "El mandato de los españoles es ayudar a salir de la crisis y lo estamos haciendo", ha dicho, antes de recordar cómo estaba España, en referencia al rescate. Sin embargo, ha dicho, "España ha podido".

Hablando de la defensa de la libertad con motivo de la instauración en esta Escuela de Verano del I Premio Oswaldo Payá, la dirigente popular ha señalado que su partido defenderá la libertad "con todas sus consecuencias" y que, por el contrario, "a algunos les gusta el dirigismo, que no haya pluralidad de ideas" y que "sólo conciben la democracia cuando ganan ellos las elecciones".

Ha citado como logros del Gobierno la ley de estabilidad presupuestaria y financiera, así como las reformas laboral, energética -que permitirá que España "pueda dejar de tener esa dependencia del exterior que impide el crecimiento de la economía y la autonomía de las empresas"- y de las administraciones públicas.