Cospedal avisa al Gobierno de que peligrará el Pacto Anti-ETA

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "tiene la responsabilidad de hacer todo lo que está legalmente en su mano" para impedir que ETA o cualquiera de "sus acólitos" se presente a las elecciones de mayo. Si eso ocurriera, ha advertido, el Ejecutivo estaría poniendo "en peligro" el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo suscrito por PSOE y PP, que quedaría "muy dañado".

Cospedal ha señalado que su formación va a estar "muy vigilante" para que esa vuelta de ETA a las instituciones no se produzca. De hecho, ha recalcado que "si el Gobierno hiciera todo lo que está en su mano, no tendrían por qué colarse en las elecciones".

"Estamos vigilantes"

"Estamos vigilantes porque es nuestra responsabilidad y porque el PP siempre ha tenido una cosa clara, que ETA no puede estar ni en las elecciones ni en las instituciones", ha recalcado la 'número dos' del Partido Popular.

Al ser preguntada si el PP se fía de que el Gobierno impida de verdad la presencia de Bildu en los comicios, ha manifestado que "no es una cuestión de fiarse o no fiarse sino de comprobar que de verdad se hacen las cosas que se tienen que hacer". Y para ello, ha continuado, hay que "estar pendientes" y "ver efectivamente lo que hace el Gobierno".

"Siempre he tenido una cosa clara: que no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo para permitir que ETA pudiera estar en las elecciones", ha afirmado, tras recordar que su formación apoya al Gobierno en política antiterrorista desde que "cambió de criterio y tiene la derrota de ETA como su objetivo".

El Gobierno debe elegir la vía contra Bildu

Al ser preguntada si es partidaria de ilegalizar la coalición Bildu, lo que implicaría la ilegalización de EA y Alternatiba, Cospedal ha indicado que "hay que utilizar todos los medios posibles" para impedir que Bildu esté en los comicios pero ha agregado que es el Gobierno "el que tiene que decidir la vía" --bien la de la impugnación de todas las candidaturas, bien la de ilegalizar la coalición, porque es el que "tiene la responsabilidad de hacer todas las averiguaciones" y el que dispone de toda la información, como la que le proporcionan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo socialista tiene, dentro de sus funciones, "la opción de elegir aquellas vías que cierren de manera más tajante el paso a ETA" y ha advertido de que el PP "va a perseguir" aquellas opciones que "cierren de manera más clara el paso a ETA".

Después de que el ex presidente José María Aznar y el ex ministro Angel Acebes se hayan mostrado partidarios de ilegalizar la coalición Bildu, y no sólo impugnar las listas, ha reiterado que es el Ejecutivo, que cuenta con todos los datos, el que debe decidir la vía más efectiva.

Eso sí, ha subrayado que "no se puede descartar ninguna posibilidad" contra Bildu porque en ese caso, ha proseguido, "se estaría quizá dando bazas" a la banda terrorista. "Vamos a estar muy vigilantes de que haga todo lo humanamente y legalmente posible, ha manifestado. Se pueden hacer muchas cosas sin vulnerar el derecho que da la Constitución española a la conformación y al funcionamiento legal de partidos políticos".

En cuanto a si el PP abandonaría el Pacto Antiterrorista si finalmente ETA logra representación en las elecciones, Cospedal ha asegurado que su formación no se iría "de ningún sitio" pero ha admitido que ese acuerdo "obviamente, quedará muy dañado" si eso ocurre.

"Quien pondría en peligro el Pacto Antiterrorista si hiciera algo en contra del Pacto Antiterrorista sería el Partido Socialista. Nosotros nunca vamos a hacer nada en contra del Pacto Antiterrorista, nunca", ha aseverado.

Tardanza de Gobierno y Fiscalía en actuar contra Troitiño

Después de que la Audiencia Nacional haya revocado la excarcelación del etarra Antonio Troitiño, dictando una orden de busca y captura para que vuelva a prisión, la 'número dos' del PP ha criticado que el Ministerio Público haya tardado tanto en actuar.

"No se entiende cómo se ha tardado tanto en actuar por la Fiscalía. Hay muchas personas que no entendemos cómo se ha tardado tanto en actuar por todos aquellos responsables de esta decisión o de tomar la iniciativa para revocar esta decisión", ha resaltado. Preguntada entonces si en esa tardanza incluye al Gobierno, ha respondido: "Incluyo a todo el mundo".