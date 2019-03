Cospedal asegura que el PP puede sacar a España "del baúl de fracaso” de Zapatero

La secretaria general del Partido Popular y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el PP "tiene la llave" para sacara a España "del baúl de fracaso y de la crisis donde nos ha metido Zapatero".

"Lo supimos hacer y lo volveremos a hacer", ha asegurado Cospedal en un acto público del partido celebrado en La Roda (Albacete), donde se ha dirigido tanto a los que han votado al PP como a los que no lo han hecho para decirles que "no se trata de una cuestión de partidos, sino de capacidades, de propuestas y de soluciones".

De este modo, ha destacado algunos asuntos "fundamentales" que hay pendientes en España como una reforma laboral "de verdad" y "no como la que hizo el PSOE el verano pasado" que, según ha añadido, "sabemos que no sirve para nada".

La 'número dos' de los 'populares' ha dicho igualmente que "es necesaria" una reforma del modelo educativo porque España no puede tener un 34 por ciento del fracaso escolar y no puede permitir que de cada 100 niños españoles, 34 no terminen la educación secundaria obligatoria.

En la misma línea, ha dicho que "es absolutamente imprescindible" terminar "de una vez" con la reforma del sistema financiero, así como una reforma del sistema energético del país. En definitiva, ha añadido, "que de una vez por todas este Gobierno se ponga a gobernar y se deje de engañar y tapar su incapacidad ante todos los españoles".