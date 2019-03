Cospedal afirma que la agresión al consejero de Murcia es de "tipo político"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, cree que es un "buen gesto" que el Partido Socialista de haya "desmarcado" de la agresión contra el consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz, pero ha dicho que "todo indica que ha sido una agresión de tipo político".

"A veces, la creación de este clima tan violento genera violencia"

"Parece que todo indica que, efectivamente, ha sido una agresión de tipo político por las palabras con las que se dirigieron a la persona agredida, el consejero de Cultura y, también, por el clima de agitación social que se está viviendo estos días en Murcia", ha argumentado este lunes De Cospedal, en una entrevista concedida a Onda Cero.



Asimismo, la dirigente popular ha señalado que "no se trata de una situación aislada" sino de "la más grave de todas la que se han producido" y ha opinado que todo parece indicar que "no es una agresión que no tenga un tinte político" por lo que, a su juicio, el Gobierno de Murcia y el PP lo están viviendo "con una mayor perplejidad".



"El PSOE se ha desmarcado de los hechos y yo creo que es un buen gesto", ha manifestado. Sin embargo, ha recordado al Partido Socialista que "cuando se abanderan manifestaciones que terminan siendo violentas contra las propias residencias de los miembros del Gobierno" y se realizan "determinados tipos de manifestaciones con ocasión de la realización de una medidas de ajuste" luego hay que tener "muy en cuenta, sin querer echarle la culpa directamente a nadie, que la violencia genera violencia".



En este sentido, ha afirmado que "hay que ser muy exquisito y tener mucho cuidado con el tipo de actuaciones que se practican cuando uno está en política y saber dónde está la raya y el límite". "A veces, la creación de este clima tan violento genera violencia y reacciones que no son deseables por nadie y, desde luego, tampoco creo que por el Partido Socialista", ha subrayado.



Así, ha defendido las declaraciones del presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y ha recordado que éste "lleva siendo objeto de una agresión constante por parte de sectores muy próximos al Partido Socialista de Murcia desde hace mucho tiempo". Para Cospedal, cuando "a uno le agreden, hasta su propia familia", desarrolla "una especial sensibilidad".



"El clima de inseguridad y de desprotección, en el que se ha visto sumergido todo el Gobierno de Murcia y sus familiares hace que sean especialmente sensibles. Allí, el presidente tiene mayor conocimiento de quiénes son las personas, como es lógico y normal. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen, con las que se alientan a hacer y con el tipo de actuación política que se hace cuando uno está en la oposición porque hay líneas que no se pueden pasar", ha sentenciado.



Finalmente, ha criticado que "hasta hace escasas horas" ni la Delegación del Gobierno en Murcia ni el Ministerio del Interior "han tomado medidas de todas las agresiones y de un clima muy violento, que se está viviendo contra el Gobierno de Murcia" por lo que el PP ha demandado "la actuación y el cumplimiento de su obligación". "Ahora parece que ha tomado un plan de seguridad", ha concluido.