Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Puigdemont

El Constitucional mantiene la orden de detención nacional contra Puigdemont

La defensa del líder independentista había solicitado suspender la orden y detención si regresaba a España.

Carles Puigdemont

Carles PuigdemontEFE

Publicidad

Este martes, el Tribunal Constitucional ha decidido mantener la orden de detención nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien continúa fuera de España desde 2017. Por lo que esta decisión frena, de nuevo, cualquier posibilidad de que el líder independentista pueda regresar al país sin ser arrestado.

La resolución también afecta a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que, al igual que el expresident, se encuentran fuera de España y habían pedido la suspensión de las órdenes emitidas por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia EFE, el Pleno del Constitucional ha rechazado, por unanimidad, la medida cautelar solicitada por la defensa de Puigdemont para suspender su orden de búsqueda y detención mientras el tribunal estudia su recurso de amparo. Ese recurso impugna la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, aprobada el año pasado.

Sin embargo, a Antena 3 Noticias aseguran que no ha habido unanimidad, y que uno de los diez magistrados emitirá un voto particular.

No pueden desautorizar al Suprema

La magistrada Laura Díez, encargada de redactar la ponencia, sostiene que el Constitucional no puede desautorizar al juez Llarena, ni adelantarse a una decisión de fondo sobre el recurso que está pendiente. Es decir, el tribunal ha preferido mantener la cautela hasta que se pronuncie definitivamente sobre el caso.

En el escrito presentado el pasado noviembre por la defensa de Puigdemont, alegaba que la constitucionalidad de la norma y el dictamen favorable del abogado general de la Unión Europea deben implicar el levantamiento inmediato de las medidas penales.

"La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir un debate constitucional ya cerrado", defendieron sus abogados, que consideran que mantener la orden de detención supone "un sacrificio innecesario e incompatible con los principios de proporcionalidad y mínima injerencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los independentistas catalanes exigen la dimisión de Óscar Puente por los nuevos incidentes en Rodalies

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies

Publicidad

España

Carles Puigdemont

El Constitucional mantiene la orden de detención nacional contra Puigdemont

Óscar Puente

Puente anuncia ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida y responde a las críticas por la vía: "Me produce sorpresa"

Sesión de control en el Congreso de los Diputados

El Congreso debate hoy el decreto ley de la subida de las pensiones con la negativa de PP y Junts

Embajada de España en Londres
Elecciones Aragón 2026

Si vivo en el extranjero, cómo puedo votar en las elecciones de Aragón del 8 de febrero: plazos y requisitos

Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para regularizar a todos los inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia
Inmigración

Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia

Santos Cerdán
Tribunales

Santos Cerdán pide al Supremo que reclame a la UCO su informe patrimonial

El magistrado que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, solicitó a la Guardia Civil un informe sobre el patrimonio del exsecretario de organización socialista hace ya 7 meses.

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies
Rodalies

Los independentistas catalanes exigen la dimisión de Óscar Puente por los nuevos incidentes en Rodalies

Desde Junts dicen que no cuidar a los catalanes "tiene consecuencias". En ERC apuntan directamente a la "incapacidad manifiesta" de óscar Puente en la gestión de la red ferroviaria catalana.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026

Feijóo pide la dimisión de Óscar Puente y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado por los accidentes ferroviarios

Óscar Puente

Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes no se hubiera visto nada"

Encuesta de La Razón

El 65,2% cree que Óscar Puente tiene que dimitir tras el accidente de tren en Adamuz y un 68,6% cree que el Gobierno es responsable, según una encuesta de La Razón

Publicidad