Si vivo en el extranjero, cómo puedo votar en las elecciones de Aragón del 8 de febrero: plazos y requisitos

Los plazos y procesos para emitir el voto por correo cambian para quienes viven en el extranjero. Repasa aquí los aspectos clave.

Embajada de Espa&ntilde;a en Londres

Embajada de España en LondresIstock

Belén Montero
Publicado:

Si resides en el extranjero, puedes votar en las elecciones de Aragón del 8 de febrero, pero el procedimiento y los plazos dependen de si estás inscrito como residente permanente fuera de España (CERA) o si estás temporalmente desplazado.

Pueden votar los aragoneses inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con derecho a voto en estas autonómicas. Los residente temporalmente en el extranjero deben seguir el procedimiento específico que marque su consulado.

El censo de referencia está cerrado desde el 1 de octubre de 2025, con un periodo de reclamaciones posterior para corregir datos o inscripciones.

Las papeletas para CERA se envían a partir de la proclamación definitiva de candidaturas y deben llegar a los domicilios o consulados con tiempo para votar antes del 8 de febrero.

Cómo votar si eres CERA

El elector recibe en su domicilio en el país de residencia el paquete con papeletas, sobres y hoja explicativa, o bien puede recogerlo en el consulado si así se indica.

Puede votar por correo enviando el sobre a España o depositar el voto en urna en los centros habilitados por la red consular en los días fijados para ello.

Voto de electores temporalmente en el extranjero

Los aragoneses que viven en España pero están temporalmente fuera durante la campaña y el 8 de febrero deben solicitar el voto ante su consulado u oficina consular en los plazos marcados, acreditando su situación temporal.

Una vez aceptada la solicitud, reciben la documentación en el extranjero y pueden votar por correo o en los puntos de depósito de voto que habilite la Administración española en ese país.

Advertencias

Es imprescindible estar correctamente inscrito en el censo (CERA o censo español con anotación de temporal en el extranjero) y respetar los plazos de solicitud y de envío del voto.

Las papeletas específicas que se remiten para el voto desde el extranjero solo pueden usarse para este procedimiento; no son válidas para votar en mesa en España.

