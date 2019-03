El Gobierno impide que el Congreso vote sobre la congelación de las pensiones

El PSOE ha impuesto su mayoría en la Mesa de la Comisión de Presupuestos del Congreso para aceptar el veto del Gobierno a 22 enmiendas parciales de la oposición al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, entre ellas las presentadas por PP, ERC, IU, ICV, BNG, Nafarroa Bai y UpyD para que se derogue la congelación de las pensiones en el próximo año y pedir que suban un 1%.



Tras recibir la comunicación del Gobierno, el presidente de la Comisión, Jesús Posada, interrumpió el debate de las cuentas públicas del próximo año para convocar una reunión de la Mesa y Portavoces de Presupuestos, en la que todos los grupos, salvo el PSOE, expresaron su rechazo al criterio del Gobierno.



Asimismo, todos los grupos salvo el PSOE pidieron que se retrasara la votación hasta mañana. Sin embargo, los socialista aprovecharon su mayoría en la votación de la Mesa (compuesta sólo por tres diputados del PSOE y dos del PP) para rechazar las peticiones de la oposición. El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, no estuvo presente en esta reunión.



El año pasado, el IVA



Aparte de las enmiendas relativas a la congelación de las pensiones, el Gobierno ha rechazada un paquete de propuestas en materia de financiación territorial y local por suponer aumento de gasto. Se da la circunstancia de que ninguna de los vetos se refiere a propuestas de modificación relativas a los ingresos (es decir, los impuestos), al contrario de lo que ocurrió el pasado año, cuando se vetaron las enmiendas contra la subida del IVA.



El Gobierno ha comunicado su veredicto varias horas después de iniciado el debate, con lo que la mayoría de estas propuestas ya habían sido discutidas en el seno de la Comisión, aunque no se hubieran votado. No obstante, al ser consultados sobre este particular, los servicios jurídicos han dictaminado que el Gobierno no ha incumplido el Reglamento de la Cámara.

El portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, Vicente Martínez Pujalte, ha acusado al Gobierno de haber vetado "de una manera torticera" las enmiendas a presentadas a las cuentas públicas para el próximo año contra la congelación de las pensiones bajo el cual, según sus palabras, se esconde "la vergüenza" de ser el Ejecutivo "más antisocial" de la historia.



Durante su intervención, Pujalte ha criticado que este Gobierno, "que ha llevado a más de dos millones de personas al paro y que ha endeudado a las generaciones futuras", pretenda ahora "cubrirse la cara" impidiendo "sin justificación alguna" la votación de esas enmiendas para evitar una congelación de las prestaciones contributivas.