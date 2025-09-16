Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Congreso rechaza crear una oficina anticorrupción con los votos en contra de PP, Vox y Junts

La iniciativa de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción decae al no superar la tramitación parlamentaria.

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados

El Congreso rechaza crear una oficina anticorrupción con los votos en contra de PP, Vox y Junts | EFE

Juan Muñoz
Publicado:

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la toma en consideración de una proposición de ley iniciada por Sumar para la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción y lo ha hecho con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Dicha iniciativa no sigue adelante al no superar su tramitación parlamentaria en el segundo varapalo para Sumar en lo que va de curso parlamentario, después del veto del Partido Popular, Vox y Junts al proyecto de ley del Ejecutivo para la reducción de la jornada laboral.

A pesar del no de Junts, otros socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC, PNV y Bildu, han votado a favor, lo que no ha sido suficiente para que saliera adelante.

