Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

EVENTOS

¿Puede el Gobierno impedir la participación de España en competiciones deportivas internacionales?

El Consejo Superior de Deportes acusa a la UCI de "blanquear" a Israel y pide su exclusión de las competiciones.

Personas durante la concentración contra la participación de Israel en la Vuelta

Participación de España en competiciones | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El presidente Pedro Sánchez ya pedía en mayo la expulsión de Israel de Eurovisión, a pesar de que España le había votado mayoritariamente en el televoto. Ahora, lo repite: "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más".

el Consejo de Administración de RTVE acuerda que la cadena pública no participará en el certamen si lo hace Israel, es más, tampoco lo emitirá si finalmente España no se presenta.

La masacre llevada a cabo en la Franja de Gaza por parte de Israel tras los atentados del 7 de octubre han provocado una ola reaccionaria para exigir el cese de la violencia y un alto el fuego. Algunas voces piden ahora limitar la participación de Israel en eventos y competiciones deportivas. Durante los últimos días se ha podido ver cómo La Vuelta ciclista a España se ha visto afectada por las protestas propalestinas y la última etapa y entrega de premios no se pudo celebrar en Madrid.

Pero, ¿qué puede hacer el Gobierno? ¿Hasta dónde puede llegar con las competiciones de los equipos españoles en las que coincidimos con Israel? Todo depende de si se trata de competiciones internacionales en las que intervengan las diferentes selecciones nacionales: ahí el Gobierno sí podría, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), influir en las federaciones para impedir que el equipo español intervenga. Otra cosa son las competiciones internacionales en las que juegan clubes privados, donde el Gobierno de España no tiene base legal para impedirlo.

En el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio participan España e Israel. Pasa lo mismo en las previas clasificatorias para el Mundial de fútbol ya que juegan ambos países. Pero ¿tiene el CSD, es decir el Gobierno, capacidad para de retirar de estas competiciones al equipo nacional?

"Sí que puede impedir si se aprecia que no concurre los requisitos legales o puede comprometer la política exterior española...", asegura el abogado Antonio Benítez de Administrativando Abogados.

El Gobierno pide a federaciones deportivas que impeda la participación de Israel

La portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha insistido en que Israel debe quedar fuera de las competiciones internacionales ante el "genocidio" en Gaza y ha pedido a las federaciones internacionales a tomar decisiones sobre esto. Así, ha instado a los organizadores de las competiciones deportivas internacionales a adoptar "una decisión similar" a la que se aplicó a Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania.

"El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos", ha añadido.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, Manuel Rodríguez Uribes, critica la decisión de la Unión Ciclista Internacional de mantener a Israel en la Vuelta a España, mientras acusó al organismo de "blanquear situaciones de genocidio", y reclamó que el país no participe en competiciones mientras continúe la violencia.

"A mí me produjo ayer (cuando salió el comunicado de la UCI) un profundo disgusto, que me parece además injusto y falso. El Gobierno de España está liderando en la comunidad internacional un planteamiento, una posición de remover conciencias frente a lo que es absolutamente intolerable, que es un genocidio, y el deporte no puede ser ajeno a eso", afirmó Uribes. En el comunicado, la UCI puso en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, algo que Uribes no comparte.

El presidente Uribes también avanza que hablarán con las federaciones y con los comités olímpicos para que los valores del deporte "sirvan para parar esta guerra, en la medida de lo posible".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Gobierno y el Banco de España coinciden en que la economía crecerá más de lo esperado

Antena 3 Noticias

Publicidad

España

Personas durante la concentración contra la participación de Israel en la Vuelta

¿Puede el Gobierno impedir la participación de España en competiciones deportivas internacionales?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El TSJM ordena al Gobierno investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa

Previsiones crecimiento economía para 2026

El Gobierno y el Banco de España coinciden en que la economía crecerá más de lo esperado

Robert Redford
Cine

Muere Robert Redford a los 89 años

Pilar Alegría
Consejo de Ministros

El Gobierno pospone de nuevo el embargo de armas a Israel y Sumar avisa: "Sería un incumplimiento flagrante"

Banderas palestinas en el festival de Eurovisión de 2024
Eurovisión

España se retirará de Eurovisión si Israel participa

España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel después de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Fiscal General

El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general tras depositar un aval de 150.000 euros

El Supremo deberá analizar ahora y validar los documentos presentados por García Ortiz.

Daniel Alberto Rivera

Condenado a cuatro años de cárcel el exdirector de Trabajo de Andalucía Daniel Alberto Rivera en una pieza del caso de los ERE

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Anticorrupción se opone a sacar a Cerdán de prisión porque considera que existe riesgo de manipulación y destrucción de pruebas

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares

España convoca por segunda vez a la encargada de negocios de Israel tras las reacciones por La Vuelta

Publicidad