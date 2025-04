El Congreso de los Diputados convalida el decreto para reubicar a los menores migrantes

Tras una larga negociación, el congreso convalida el decreto referente al reparto de menores migrantes con el voto en contra del PP y Vox y la abstención de UPN. Su aprobación no ha estado exenta de polémica por la participación de Junts en la negociación, por la que a Cataluña le correspondería acoger a veinte menores no acompañados. Para los populares, pedro Sánchez ha vuelto a "ceder al chantaje de los independentistas" siguiendo unas directrices que enviarán más menores a Melilla que a Cataluña.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se muestra satisfecho con lo conseguido "se está haciendo justicia con esos menores, se está haciendo justicia con Canarias y España está pudiendo dar una respuesta estructurada y solidaria".

Ángel Víctor Torres, va más allá recordando que está es una reivindicación de tres décadas por los presidentes canarios "es algo que jamás pensamos que podría llegar, son treinta y uno los años que hace que llegó la primera patera, lo ha reclamado todos los presidentes de Canarias, Ceuta y Melilla" y se felicita por lo conseguido por su gobierno al tiempo que lamenta que PP y Vox no lo hayan apoyado "por fin un gobierno de España consigue que cambiemos la ley con el apoyo de muchísimos grupos, lamento que no se hayan querido sumar PP y Vox".

¿Cuándo comenzara a aplicarse el nuevo reparto?

4.400 menores extranjeros no acompañados que se encuentran hacinado en Canarias y Ceuta, serán ahora distribuidos por todo el país según los criterios de este nuevo reparto.

Para fijar los criterios del reparto de estos menores, Gobierno y autonomías se reunirán el próximo 28 de abril. Así lo ha anunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aunque también ha aprovechado para advertir de que el Gobierno aún no cuenta con los datos requeridos a todas las comunidades ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida" "hay una obligación de colaboración entre administraciones y gobiernos del país que no se están cumpliendo".

En cuanto a la aplicación del nuevo reparto, no va a ser de forma inmediata, según ha explicado la ministra "no tenemos la intención de comenzar con el reparto de menores antes de verano para comenzar a hacerlo en mejores condiciones".

