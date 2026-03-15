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Elecciones Castilla y León 2026: hasta qué hora puedo votar

La hora límite para votar en los colegios electorales sigue siendo una de las grandes dudas de la jornada. A continuación te detallamos los horarios para ejercer tu derecho a voto en las elecciones de Castilla y León.

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Elecciones Castilla y LeónAntena 3 Noticias/EuropaPress

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Beatriz García
Publicado:

Los colegios electorales de Castilla y León abren hoy domingo 15 de marzo con motivo de las elecciones autonómicas 2026. Miles de ciudadanos están llamados a las urnas en una jornada clave para elegir a los representantes en las Cortes de Castilla y León. Una de las dudas más frecuentes a lo largo del día es clara: ¿hasta qué hora puedo votar?

Horario de votación

Los colegios electorales permanecen abiertos desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 horas de forma ininterrumpida. Esto significa que los electores pueden acudir a ejercer su derecho al voto en cualquier momento dentro de esa franja horaria. A las 20:00 horas se cierran las puertas de los colegios, aunque si a esa hora todavía hay personas esperando dentro del local electoral para votar, se les permite hacerlo.

¿Qué pasa si llego justo a las 20:00?

La ley electoral establece que solo pueden votar las personas que estén dentro del colegio electoral a las 20:00 horas. Si el votante llega más tarde y las puertas ya están cerradas, no podrá ejercer su derecho al voto. Por eso, si todavía no has acudido a tu colegio electoral, conviene no dejarlo para el último momento.

¿Qué necesito para votar?

Para poder votar es imprescindible presentar un documento oficial que acredite la identidad del elector. Son válidos:

  • DNI (también si está caducado)
  • Pasaporte
  • Permiso de conducir con fotografía

No es necesario llevar la tarjeta censal, aunque puede facilitar la localización de la mesa electoral.

¿Y después del cierre de colegios

Una vez finaliza la votación a las 20:00 horas, comienza el escrutinio en cada mesa electoral. Los primeros resultados provisionales se van conociendo a lo largo de la noche.

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