"El comportamiento de Fabra es censurable, pero no se tomarán medidas disciplinarias"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha descartado que la dirección nacional del partido vaya a tomar medidas disciplinarias contra la diputada por Castellón Andrea Fabra, que desde su escaño exclamó 'que se jodan' en medio del debate sobre los recortes.

Según ha admitido, ese comportamientos es "censurable" y "no es el mejor ejemplo para la ciudadanía", pero si se tomarán medidas cada vez que se escuchan este tipo de expresiones, habría que actuar contra "la mitad" de los parlamentarios.

"Puede parecer censurable el comportamiento de la señora Fabra, como también son censurables los comportamientos que hubo ese mismo día por parte de otros grupos políticos que la provocaron. Son censurables tanto los de ella como los de los diputados que estaban en la oposición provocando ese comportamiento, aunque unos están grabados y otros no", ha declarado Cospedal en una rueda de prensa en la sede del PP.



En este sentido, ha insistido en que "hay muchos comportamientos de diputados, senadores y otros representantes públicos" que son "censurables" y ha añadido que si se tomarán medidas habría que actuar "contra la mitad de los miembros de la Cámara". "No me gusta esa expresión, igual que no me gustan los gestos que se dieron antes y que provocaron esa expresión", ha enfatizado.



Al ser preguntada por qué no se empieza a castigar esta actitud de los diputados, la secretaria general del Partido Popular ha señalado que esa tarea corresponde al presidente del Congreso, Jesús Posada. "Corresponde al carácter y también a la potestad disciplinaria que tiene el presidente de las Cortes", ha concluido.

Sobre la posible intervención de Cataluña

De Cospedal, ha asegurado que el presidente catalán, Artur Mas, sabe "mejor que nadie", al igual que el Estado, cuál es la situación económica y financiera de Cataluña.

La secretaria general del PP ha respondido así tras ser preguntada por los periodistas sobre si cree que Cataluña puede ser intervenida, tal y como ha apuntado Artur Mas. El presidente catalán ha explicado que la advertencia de una hipotética intervención no se la han hecho llegar directamente a él, pero sí ha dado a entender que la ha recibido el Departamento de Economía de la Generalitat, que dirige Andreu Mas-Colell.

De Cospedal ha rehusado hacer "ninguna interpretación" de esas declaraciones ya que, ha dicho: "Es el señor Mas el que sabe cuál es la situación económica y financiera de Cataluña y el que sabe qué es lo que tiene que hacer a la hora de presentar los planes de ahorro con las políticas que esté llevando a cabo el gobierno de Cataluña".