Page pide elecciones ante la reforma de financiación y alerta de un "atropello" a la igualdad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado el tono contra la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica y ha reclamado elecciones generales antes de que avance lo que considera un cambio de calado decidido por los socios independentistas. "Prefiero elecciones antes de que avance un atropello de esta naturaleza y decidan los independentistas. Antes de eso prefiero que hablen los españoles y que hablen claro, porque sobre esto deben opinar todos los españoles. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos", afirmó en un acto en Ciudad Real.

Las palabras de Page se han convertido en el eje del debate político en torno a una iniciativa que el Ejecutivo defiende como necesaria y que, sin embargo, ha abierto grietas en el seno del PSOE. La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda plantea un nuevo modelo de financiación que incrementará los recursos de las comunidades en casi 21.000 millones de euros en 2027, pero introduce el principio de ordinalidad para Cataluña, una fórmula que no se aplicará al conjunto de territorios.

Un modelo con aristas políticas

El Gobierno es consciente de la sensibilidad del asunto. La reforma afecta a uno de los pilares del Estado autonómico y condiciona el reparto de recursos durante los próximos años. La iniciativa ha sido rechazada tanto por el Partido Popular como por Junts, lo que complica su tramitación parlamentaria y obliga al Ejecutivo a defenderla comunidad por comunidad.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el proyecto subrayando que el modelo vigente "tiene ya 17 años" y que su actualización es imprescindible para sostener el Estado del Bienestar. "No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", sostuvo en rueda de prensa. Montero negó que la propuesta privilegie a Cataluña, aunque reconoció que se respetará para esta comunidad el principio de ordinalidad, lo que la situaría como la tercera que más aporta y la tercera que más recibe.

La respuesta de los territorios

Desde el Ejecutivo se insiste en que el aumento global de fondos beneficiará a todas las comunidades. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, planteó la pregunta que articula el argumentario gubernamental: "¿Quién se va a oponer a que se reciban más fondos para las comunidades autónomas?". En el caso de Canarias, recordó, el nuevo sistema supondría 611 millones de euros adicionales al año, una mejora que calificó de "indiscutible".

Sin embargo, este enfoque no convence a todos los barones socialistas. Page, que gobierna con mayoría absoluta, rechaza que el debate se limite al volumen total de recursos. "No vale que el pastel sea más grande porque los trozos son más injustos. Sólo se ha pensado en un territorio", afirmó, antes de advertir de que el paso hacia un sistema de ordinalidad supone "posiblemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles".

