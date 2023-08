Comparecencia de Iván Espinosa de los Monteros sobre su renuncia al escaño de Vox, en vídeo

El hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha anunciado su renuncia al acta de diputado y el fin de su carrera como político. En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, ha explicado que esta renuncia es por motivos "personales y familiares".

"Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores. Y aunque están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro", precisó. También ha dado las gracias por el honor que ha supuesto para él ser diputado: "El punto culminante para mí ha sido poder acudir los 12 de Octubre al Palacio Real y conocer a Su Majestad".

El vicepresidente y ex secretario general del partido, Javier Ortega Smith, se ha despedido de él en un mensaje en las redes sociales. También lo ha hecho Macarena Olona, quién abandonó Vox meses antes.

El diputado no ocupará su escaño y regresará a la actividad privada. Llevaba militando en el partido desde su fundación en el año 2013 y se presentó a las elecciones generales del 23J como 'número tres' por la lista de Madrid.

Sigue en directo la comparecencia de Iván Espinosa de los Monteros donde se esperan conocer los motivos que ha llevado al parlamentario a dejar la política.