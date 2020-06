Colegios y centros cívicos ocupados en Cataluña para intentar asegurar la votación del 1-O

Centenares de personas han pasado la noche de este viernes en colegios y centros cívicos de Cataluña designados como centros de votación para el referéndum convocado por el Govern y tienen previsto también hacerlo la próxima madrugada para intentar evitar que la policía impida su uso el 1-O, como ha ordenado el TSJC.

Tras organizar cenas de hermandad y en algunos casos proyecciones de películas al aire libre, profesores, padres y madres y alumnos tienen previsto hoy continuar la maratón de actividades extraescolares para mantener abiertos los colegios hasta mañana, según han informado en muchos casos a través de las redes sociales. Talleres de manualidades, actividades deportivas, chocolatadas, juegos y concursos son algunas de las actividades programadas hoy en muchas escuelas de Cataluña por las personas movilizadas a favor del referéndum.

En la Escuela Estel de la Sagrera de Barcelona, una cuarentena de personas han dormido en su interior y esta mañana han madrugado para preparar una chocolatada y seguir con el programa de actividades previsto para hoy, que incluye clases de zumba.

Uno de los padres de este colegio ha explicado que a los profesores y familias se han unido algunos vecinos del barrio, que les han traído alimentos. En la escuela Ferran i Clua del barrio barcelonés de Sant Andreu, donde también ha dormido una treintena de personas, han decidido celebrar todo el fin de semana la "Fiesta de Otoño" con multitud de actividades. En la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona han programado una maratón de series durante la noche, mientras que en la escuela Enric Casassas de Sabadell el AMPA ha organizado el "Primer Torneo de Piedra-Papel-Tijera" durante todo el fin de semana. En el Colegio Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) han organizado esta noche una sesión de "cine a la fresca" y durante el día de hoy celebrarán talleres de gimnasia y marquetería, karaoke para culminar con una noche de música y baile. Medio centenar de personas han dormido en el Instituto Ronda de Lleida donde los encerrados han afirmado que mantendrán una actitud de "resistencia pacífica".

En las escuelas de Juneda (Lleida) y Ridaura (Girona) han decidido desmontar las puertas del colegio "para hacer mantenimiento" e impedir que pueda ser precintada, mientras los vecinos se han organizado para hacer turnos de vigilancia.

En el CEIP Pit-Roig del barrio del Guinardó de Barcelona han quitado la cerradura de la puerta de acceso al colegio "porque no funciona bien y el equipo de mantenimiento lo ha quitado para arreglarlo y no estará hasta el día 2", han informado.

También en el local de ensayos de la colla castellera de los Xiquets de Valls (Tarragona), donde el ayuntamiento no ha cedido dependencias para las votaciones, han dormido unos cuantos miembros de la agrupación, que han destacado no obstante que este local está cedido al grupo casteller por el consistorio. En el municipio gerundense de Mieres (Girona), los nueve concejales celebraron anoche un pleno extraordinario en las aulas de la escuela del pueblo.

El alcalde de Mieres, Enric Doménech, ha declarado que está "convencido de que no hacemos nada malo y este fin de semana mantendremos la escuela abierta con unas jornadas de convivencia".

En casi todos los colegios se presentaron anoche los Mossos d'Esquadra para abrir acta de las actividades que se estaban desarrollando y para advertir a los concentrados que no pueden hacer actos relacionados con el 1-O y que deberán abandonar el centro antes de las 6 de la mañana de mañana domingo.

En la mañana de este sábado, las personas que ocuparon la noche del viernes el colegio Collaso i Gil, en Barcelona, se encuentran desayunando y sin ninguna presencial de los Mosssos D'Esquadra.