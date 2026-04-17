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CASO MASCARILLAS

Armengol se defiende ante el nuevo informe de la UCO: "Si hay algo que odio y me repugna es la corrupción política"

La presidenta del Congreso de los Diputados se pronuncia tras el último informe de la UCO que recoge contactos en pandemia para gestionar suministros y transporte: "Toda la compra de material sanitario se ha hecho siempre desde los criterios técnicos del servicio de salud".

Francina Armengol en el Congreso de los Diputados

Armengol se defiende: "Si hay algo que odio y me repugna es la corrupción política" | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe en el que analiza los contactos mantenidos durante la pandemia entre responsables políticos y la denominada trama Koldo en la contratación de material sanitario. El documento, sitúa a la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, en una cadena de comunicaciones que cuestiona su versión previa.

Armengol ha salido a defenderse: "Si algo odio y me repugna es la corrupción política, toda la compra de material sanitario se ha hecho siempre desde los criterios técnicos del servicio de salud".

La versión de Armengol

Este nuevo informe saca a la luz más de 60 mensajes que Armengol envió, entre otros, a Koldo García. La ahora presidenta del Congreso de los Diputados salió en 2024 para asegurar que ella "jamás" ha dado instrucciones para que "contraten a una empresa u otra".

Armengol ha sostenido, también mediante escrito remitido al Tribunal Supremo, que no mantuvo conversaciones con Koldo García sobre la adquisición de mascarillas en el contexto de la crisis sanitaria.

Según el documento, el primer contacto entre Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y Armengol se produjo el 25 de abril de 2020. A partir de ese momento, los investigadores sitúan el inicio de una serie de gestiones relacionadas con la adquisición de mascarillas.

En uno de los mensajes, fechado el 16 de junio de 2020, la dirigente socialista le trasladó: "Gracias. A ver si lo puedes arreglar", a lo que él respondió: "Seguro que sí".

El informe recoge otra comunicación entre Armengol y Koldo García, "¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?". Koldo García le indicó que en unas horas podría darle respuesta.

Respuesta del PP

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha trasladado opinión respecto al nuevo informe que rodea a Francina Armengol. Ester Muñoz alega que "La Guardia Civil ha acreditado que Armengol fue la puerta de entrada en baleares", en un tono crítico y elevado.

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