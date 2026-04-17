Ayuso, sobre la vinculación de Armengol con otra "trama" del Gobierno: "A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la vinculación de la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, con otra "trama de corrupción" del Gobierno, en su "ataque constante" a la separación de poderes, por la compra "fraudulenta" de material sanitario en pandemia.

Ha sido en un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas en Bruselas, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se acredita que acudió en varias ocasiones a Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el fin de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia donde Ayuso ha realizado estas declaraciones.

"A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza"

La presidenta madrileña ha querido resaltar que en las portadas nacionales este viernes lo que aparece es que la tercera autoridad de país está "vinculada a una de las muchas tramas de corrupción del Gobierno", en este caso por la compra de material sanitario durante la pandemia. "Estamos hablando de casi 4 millones de euros de dinero público que se habría entregado a una trama en la que un asesor del Gobierno llama cariño a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso. A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", ha remarcado.

El informe de la UCO

Este jueves por la tarde, la UCO remitió un nuevo informe al que pudo acceder Antena 3 Noticia en el que analiza los contactos mantenidos durante la pandemia entre responsables políticos y la trama Koldo en la contratación de material sanitario. En concreto, el documento, incorporado a la causa judicial, sitúa a la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, en una cadena de comunicaciones que cuestiona su versión previa.

Armengol ha sostenido, también mediante escrito remitido al Tribunal Supremo, que no mantuvo conversaciones con Koldo García acerca de la adquisición de mascarillas en el contexto de la crisis sanitaria. Sin embargo, los investigadores reconstruyen un primer contacto en el que el asesor vinculado al exministro José Luis Ábalos se dirige a la dirigente autonómica para ofrecer material.

Según el documento, el primer contacto entre Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y Armengol se llevó a cabo el 25 de abril de 2020. Desde ese momento, los investigadores ubican el inicio de una serie de gestiones relacionadas con la adquisición de mascarillas. Armengol habría contactado con Koldo para abordar distintas gestiones vinculadas al suministro sanitario y al transporte de pasajeros. En uno de los mensajes, fechado el 16 de junio de 2020, la dirigente socialista le trasladó: "Gracias. A ver si lo puedes arreglar", a lo que él respondió: "Seguro que sí".