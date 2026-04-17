Begoña Gómez sostiene que el juez Peinado vulnera su derecho de defensa

El procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez Fernández suma un nuevo movimiento procesal tras la presentación de un escrito en el que su defensa pide al juzgado que detenga el avance de la causa hasta resolver un recurso pendiente. La solicitud se dirige a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, donde se tramita la causa bajo la fórmula del Tribunal del Jurado.

El origen de este nuevo escrito se sitúa en una secuencia de decisiones judiciales que, según la defensa, se han producido sin respetar el orden procesal. El 20 de marzo se notificó a la representación de Gómez el auto de incoación del procedimiento de jurado. Cinco días después, el 25 de marzo, se presentó un recurso de reforma contra esa decisión. Sin embargo, el 13 de abril se notificó un nuevo auto que acordaba continuar el procedimiento sin que se hubiera resuelto ese recurso previo.

Qué pide la defensa

El escrito, firmado por la procuradora Felisa González Ruiz y el abogado Antonio Camacho Vizcaíno, no cuestiona que el recurso presentado no tenga efecto suspensivo. Aun así, sostiene que el desarrollo del proceso sin una respuesta judicial previa afecta al derecho de defensa.

La defensa considera que el procedimiento ha avanzado con rapidez hasta alcanzar una fase intermedia sin que se haya dado respuesta al recurso contra el auto inicial. A su juicio, esta situación impide conocer los motivos por los que se mantiene o se rechaza la decisión recurrida, lo que limita la capacidad de actuación de la parte investigada.

Por ello, solicita al juzgado que resuelva de forma inmediata el recurso pendiente para poder ejercer control sobre las resoluciones adoptadas y garantizar el desarrollo del proceso conforme a derecho.

La investigación abierta contra Begoña Gómez se desarrolla a través de un procedimiento del Tribunal del Jurado, un tipo de proceso que se utiliza en casos concretos y que sigue una estructura muy marcada. Cada paso tiene su momento y su función, y no se puede avanzar sin haber completado el anterior, ya que de ello depende que todas las partes puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

En este caso, todo arranca con el llamado auto de incoación, que es la resolución que pone en marcha de forma oficial el procedimiento y fija qué se va a investigar. La defensa decidió recurrir esa decisión porque considera que debía revisarse antes de seguir adelante. Sin embargo, el proceso ha continuado sin que ese recurso haya sido resuelto, y ahí es donde centra su queja.

Argumentos jurídicos

El escrito se apoya en una idea básica: el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución. La defensa entiende que este derecho no solo implica poder presentar recursos, sino también recibir una respuesta clara por parte del juez y en un plazo razonable. Sin esa contestación, el recurso pierde su sentido.

A partir de ahí, advierte de dos problemas. Por un lado, habla de indefensión porque la parte no puede reaccionar ni corregir decisiones que pueden afectar al desarrollo del caso. Por otro, señala que el procedimiento sigue avanzando y consolidando pasos sin haber aclarado antes si las decisiones iniciales eran correctas, lo que puede condicionar todo lo que venga después..

El escrito también menciona la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que la falta de respuesta a los recursos puede equivaler a una denegación sin motivación. A esto se suma la referencia al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge el derecho a un proceso equitativo y a que las pretensiones sean examinadas de forma efectiva.

Con estos argumentos, la defensa concluye que continuar el procedimiento sin resolver el recurso no constituye un trámite ordinario, sino una vulneración del derecho de defensa. Por ello, solicita que se dé impulso procesal al asunto en los términos que marca la ley, lo que pasa por resolver el recurso presentado antes de avanzar.

El escrito ya ha sido registrado ante el juzgado, que deberá decidir ahora si responde a la petición de la defensa o mantiene el curso actual del procedimiento.

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