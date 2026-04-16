Abascal acusa al Gobierno y a Interior de "permitir un acto de acoso" hacia Vox durante un acto en Granada

En la Plaza de las Pasiegas en Granada se había organizado para la tarde de este jueves un acto público de Vox donde estaba prevista la asistencia del líder del partido, Santiago Abascal, junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, dentro de la precampaña para las elecciones del próximo 17 de mayo. Por otro lado, colectivos antifascistas habían convocado a través de redes sociales una protesta en el mismo lugar, bajo el lema 'Alerta antifascista'.

El acto de Vox se ha tenido que retrasar por los gritos y protestas de los manifestantes. Abascal tomó la palabra para denunciar las protestas y acusó al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno de "permitir un acto de acoso" e insistió en que se había producido "un delito electoral". "El Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, que podamos desarrollar este encuentro democrático", denunció desde el atril.

“Está ocurriendo una cosa que no puede ocurrir en un acto electoral, se está cometiendo un delito electoral. El Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, que podamos desarrollar este evento democrático”, afirmó Abascal desde el atril.

El presidente de Vox criticó además la diferencia de trato con otros dirigentes políticos: "Cuando Sánchez camina por España lo hace con cordones de seguridad de Marlaska de kilómetros y kilómetros, y yo os digo que este acto no va a comenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad".

"Hasta que se vayan"

Tras ello, Abascal avisó al "jefe del dispositivo policial que asume las órdenes del delegado del Gobierno" de que "vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan y podamos desarrollar este acto. Dos minutos hasta que sean expulsados, y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle todos juntos hasta que se vayan".

De este modo, Abascal ha decidido caminar hacia los manifestantes que no les dejaban empezar el acto de campaña. Varios simpatizantes siguieron al líder de Vox y avanzaron hacia la zona donde se encontraban los manifestantes, lo que aumentó la tensión entre ambos grupos, obligando a la Policía Nacional a intervenir para despejar la zona y permitir el desarrollo del evento. Según informaron fuentes policiales a EFE, no se realizaron detenciones, aunque sí se identificó a varios miembros de grupos "antisistema".

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y algunos minutos de espera, el acto continuó con las intervenciones previstas. Desde el partido difundieron la imagen de la diputada de Vox María Ruiz, vicesecretaria de organización, con la ropa manchada de pintura roja, que según el partido procedía de "un ataque por parte de una turba de radicales".

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