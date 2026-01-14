La Fiscalía no apoya que se investigue al exsocialista Paco Salazar por acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la inadmisión de la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el exdirigente socialista Paco Salazar por presuntos delitos de acoso sexual. El Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos legales necesarios para iniciar una investigación penal, al no existir denuncias presentadas por las supuestas víctimas.

En el escrito, al que ha tenido acceso la prensa, la Fiscalía subraya que el acoso sexual es un delito semipúblico que exige, como condición imprescindible, la denuncia expresa de la persona agraviada. Así lo establece el artículo 191 del Código Penal, que limita la acción penal en este tipo de delitos a la voluntad de la víctima. En este caso, recalca el Ministerio Público, las mujeres afectadas no han interpuesto denuncia ni se han identificado formalmente.

Por este motivo, la Fiscalía concluye que concurre una "falta de legitimación" de Hazte Oír como acusación popular, al no poder actuar en nombre de unas presuntas víctimas que no han manifestado su voluntad de acudir a la vía judicial.

Querella basada en informaciones periodísticas

La querella fue presentada el pasado 12 de diciembre y señalaba a Salazar por supuestos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral. Asimismo, incluía a dos altos cargos de Moncloa, Antonio Hernández y Francisco Martín Aguirre, a quienes atribuía delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.

El escrito se apoyaba en informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, que recogían testimonios de trabajadoras del Partido Socialista que habrían denunciado internamente comportamientos inapropiados del exalto cargo. Sin embargo, la Fiscalía destaca que dichas informaciones no identifican a las presuntas víctimas, algunas de las cuales aparecen bajo nombres ficticios.

Respeto a la voluntad de las mujeres

El Ministerio Público interpreta este anonimato como un indicio claro de la voluntad de las afectadas de no ser identificadas ni forzadas a participar en un procedimiento judicial. En este sentido, el escrito es explícito al señalar que "no sería procedente imponerles ser identificadas contra su voluntad" mediante diligencias derivadas de una querella presentada por terceros.

No obstante, la Fiscalía precisa que esta decisión no cierra la puerta a futuras actuaciones. Recuerda que no existe impedimento alguno para que las trabajadoras que se consideren agraviadas puedan presentar una denuncia en cualquier momento, ejerciendo así sus derechos de forma directa.

La decisión del Ministerio Público llega con una fuerte confrontación política. El Partido Popular ha anunciado su intención de citar a Salazar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde pretende indagar sobre su papel en distintos episodios vinculados a la etapa socialista en el Gobierno.

