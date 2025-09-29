Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

FRAUDE

Hacienda ve anomalías en contratos adjudicados a Barrabés que incluyeron cartas de recomendación de Begoña Gómez

Hacienda también observa una "gran opacidad" en el proceso de contratación y posible fraude de ley.

Fachada de la Intervenci&oacute;n General del Estado (IGAE)

Fachada de la Intervención General del Estado (IGAE)Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, detecta anomalías y una "gran opacidad" en los contratos de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'. Es la Fiscalía Europea la que está llevando a cabo las pesquisas sobre la posible afectación a fondos europeos.

Detectan un posible fraude de ley, así como discriminación, en contratos adjudicados al empresario Barrabés que incluían cartas de recomendación de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.

Un informe enviado a la Fiscalía Europea analiza la adjudicación por parte de Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.

En los pliegos de licitación "el peso real de partida de los criterios evaluables y no evaluables" era del 42,86% y del 57,14%, por lo que la valoración de las ofertas "la debería haber realizado un comité de expertos" que no pertenecieran "al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado". Sin embargo, "incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración", según explica el informe al que ha tenido acceso 'Europa Press'.

Es más, "la mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente" y que, por ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos. También ven insuficientes las medidas adoptadas por Red.es "para detectar y prevenir conflictos de interés en la licitación de los contratos objeto".

Así, el organismo perteneciente de Hacienda ve "una gran opacidad" en el proceso de contratación al considerar que no se ajusta al principio de transparencia establecido en la ley de contratación pública.

La Fiscalía Europea investiga si hubo irregularidades en los contratos que recibieron la recomendación de Begoña Gómez y que antes formaban parte de la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde continúan imputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

Feijoo Murcia

Publicidad

España

Sánchez y Montero en el Congreso

Límite 24 horas: el Gobierno no presentará presupuestos a tiempo

Fachada de la Intervención General del Estado (IGAE)

Hacienda ve anomalías en contratos adjudicados a Barrabés que incluyeron cartas de recomendación de Begoña Gómez

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la rueda de prensa
Agenda política

La presidenta de Navarra comparece este lunes en la comisión del Senado por el caso Koldo

Santos Cerdán
Tribunales

La Fiscalía Europea estudia si puede quedarse la causa de Santos Cerdán

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en "salir del café para todos" en beneficio del autogobierno
Política

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en beneficio del autogobierno

El secretario general de Junts defiende las buenas relaciones entre ambos partidos, principalmente por el "respeto" mutuo y "reconocerse en nuestras naciones".

Feijóo plantea visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra
Cumbre PP en Murcia

Feijóo: "Los inmigrantes han de cumplir la ley y si no la cumplen se irán de nuestro país"

Entre las medidas presentadas por los populares, se encuentran el "visado por puntos" para, entre otras cuestiones, "primar la entrada de quien quiere trabajar donde falte mano de obra".

Fiscalía y defensa de Begoña Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

Begoña Gómez no acude a la citación del juez y su defensa pide el archivo de la causa

Montero dice que mientras gobierne PSOE habrá Ministerio de Igualdad y protección a las mujeres "por mucho que rujan"

Montero: "No consentiré retratar a Andalucía como tierra subvencionada; ni a partidos catalanes ni derecha"

Salvador Illa

Salvador Illa reivindica el poder de las mujeres para "frenar la ola reaccionaria"

Publicidad