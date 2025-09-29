Hacienda ve anomalías en contratos adjudicados a Barrabés que incluyeron cartas de recomendación de Begoña Gómez

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, detecta anomalías y una "gran opacidad" en los contratos de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'. Es la Fiscalía Europea la que está llevando a cabo las pesquisas sobre la posible afectación a fondos europeos.

Detectan un posible fraude de ley, así como discriminación, en contratos adjudicados al empresario Barrabés que incluían cartas de recomendación de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.

Un informe enviado a la Fiscalía Europea analiza la adjudicación por parte de Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.

En los pliegos de licitación "el peso real de partida de los criterios evaluables y no evaluables" era del 42,86% y del 57,14%, por lo que la valoración de las ofertas "la debería haber realizado un comité de expertos" que no pertenecieran "al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado". Sin embargo, "incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración", según explica el informe al que ha tenido acceso 'Europa Press'.

Es más, "la mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente" y que, por ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos. También ven insuficientes las medidas adoptadas por Red.es "para detectar y prevenir conflictos de interés en la licitación de los contratos objeto".

Así, el organismo perteneciente de Hacienda ve "una gran opacidad" en el proceso de contratación al considerar que no se ajusta al principio de transparencia establecido en la ley de contratación pública.

La Fiscalía Europea investiga si hubo irregularidades en los contratos que recibieron la recomendación de Begoña Gómez y que antes formaban parte de la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde continúan imputados.

