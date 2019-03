Chaves defiende su gestión tras saber que será interrogado

El vicepresidente tercero del Gobierno asegura que no es la Justicia, sino el PP quien quiere que declare como testigo en el caso de las concesiones a la empresa de su hija. El vicepresidente tercero del Gobierno ha defendido su gestión tras conocer que será interrogado como testigo por el juez que lleva el caso Matsa. Chaves ha recordado que el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre el tema y concluyó que no había indicios de delito en la subvención que se otorgó a la empresa de la que su hija es apoderada.

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha afirmado que el Supremo ya archivó la denuncia contra él por el caso Matsa al entender que el PP basó su acusación en conjeturas, y ha lamentado que los populares acudan a "infamias" para "tapar la olla de corrupción" en la que están inmersos.



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitió y declaró pertinente el martes el interrogatorio a Chaves por la demanda del Partido Popular contra él por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabaja su hija, cuando era presidente de la Junta.



Según ha declarado Chaves en el Congreso, no es el TSJA, sino el PP, quien quiere que comparezca como testigo. Es más, ha añadido, el TSJA "no está investigando la subvención a la empresa Matsa ni está investigando el papel de Manuel Chaves".