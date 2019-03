Chacón: "La esperanza de Mariano Rajoy es la desesperanza de la gente"

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dicho hoy que "la esperanza", "la ilusión" y "el valor" del líder del PP, Mariano Rajoy, es "la desesperanza, la desilusión y el temor de la gente", y ha recomendado a Francisco Camps "dar la talla" en las Cortes valencianas " y no en los probadores". "Rajoy ha apostado por el colapso económico, por la catástrofe del país y por sabotear la recuperación económica", ha manifestado Chacón, quien se ha preguntado "quién puede confiar en líderes que quieren que todo vaya mal para que a ellos les vaya bien".

La ministra de Defensa ha elevado estas críticas durante su intervención en el acto de proclamación de las candidaturas socialistas a todos los municipios de la provincia de Alicante. Acompañada por el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, del portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, y la líder de los socialistas alicantinos, Ana Barceló, la ministra ha explicado que "la esperanza de Rajoy es la desesperanza de la gente; su ilusión, la desilusión de la gente, y su valor, el temor de la gente".

"Zapatero es el presidente que, frente a la crisis económica más importante que ha vivido Europa y el mundo en los últimos 80 años, se arremangó y dijo: a trabajar, me cueste lo que me cueste, pues no pensó en él y sí en las generaciones siguientes", ha manifestado. Según Chacón, frente a Zapatero, "que no ha dejado ni un minuto de trabajar sabiendo el desgaste que esto le podría suponer, la derecha no sólo no ha ayudado, sino que ha intentado poner palos en la rueda de la recuperación económica que está llegando". "Ese es el máximo temor de la derecha", ha aseverado.

Además, Chacón ha afirmado que es "indecente" la utilización que, a su juicio, hace el PP del terrorismo. "Quieren que España crea más lo que escribe ETA que la palabra de un Gobierno que es el que ha conseguido el momento de más debilidad de la banda terrorista", ha añadido la ministra de Defensa. Chacón, que ha centrado buena parte de su intervención en la actualidad política de la Comunidad Valenciana, ha asegurado que el Gobierno de esta comunidad autónoma tiene "tres males". "La desvergüenza y la falta de escrúpulos democráticos con los que se conducen los dirigentes del PP, el derroche obsceno de dinero público y el abandono de los servicios públicos", ha desgranado.

Según Chacón, es importante "hacer entender a Camps que los políticos en democracia tiene que dar la talla en el Parlamento y no en los probadores". "Sois la comunidad autónoma con mayor endeudamiento en relación con su PIB y eso se llama derroche y obscenidad democrática", ha dicho la ministra dirigiéndose a los asistentes. En tono jocoso, la ministra se ha referido al aeropuerto de Castellón, "el primero del mundo que no tiene aviones", y "puede -ha añadido- que incluso lo publiciten como el primer aeropuerto sin retrasos". "Lo más sorprendente es la chulería con la que lo llevan", ha dicho la ministra.