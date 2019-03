Cayetano Martínez de Irujo nos recibe en el madrileño Palacio de Liria. Nos abre las puertas de su casa y se sincera sobre el momento actual que vive España y la Casa de Alba.

A un Grande de España se le trata "normal. En nuestros tiempos se ha equiparado todo mucho. No se puede seguir viviendo de las rentas de 500 años", explica.

Preocupado por la crisis se muestra claro: "tenemos que atajarla como todo el mundo, tenemos problemas como todo el mundo y nos está costando todo mucho".

En cuanto a su relación con los jornaleros andaluces, después de que tomaran sus fincas, Martínez de Irujo confiesa que es "estable y de respeto. Me reuní varias veces con ellos, estuvieron en mi finca, una semana después de haberla tomado". "Aprendí mucho con ellos y es verdad que tienen razón en cosas".

"Es fascinante tener una madre así"

Sobre su relación con los medios de comunicación explica que "ahora es mejor. Antes estaba fuera de España y me conocían por jinete y por conquistador (...) la mujer, como mujer, es lo que más me gusta y se aprovechaban de ello. Distorsionaban todo lo que hacía".

Dice que su día a día es "bastante atareado", aunque no se queja, ya que "en estos tiempos que corren, lo triste es no tener trabajo". Sin embargo, ser el heredero de la Casa de Alba no es un "chollo". "Esto es un monstruo de gastar dinero, no de generar dinero". "No me falta de nada, pero lujos... ninguno". "Es un lujo vivir en esta casa, pero es como un museo... Ahora hemos convencido a nuestra madre y ya nos deja usar un cenicero o utilizar un salón para sentarnos", confiesa entre risas.

Interesado por la política, "lo que está pasando ahora mismo en España nos preocupa profundamente", dice.

Sobre su madre, Cayetana de Alba, está seguro de que "pasarán muchas generaciones antes de que nazca un personaje como ella". "Es fascinante tener una madre así. Me ha modernizado. Me trae jerseys de colores que yo ni me planteaba ponerme. Si antes la tenía gran respeto ahora la tengo una admiración impresionante". "Es mi ejemplo en la vida".