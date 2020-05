Pablo Casado, presidente del Partido Popular, interpela al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión del control al Gobierno del Congreso de los Diputados: "Hasta aquí hemos llegado, le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez", dice sobre el apoyo del PP a una futura prórroga del estado de alarma para combatir el coronavirus.

La respuesta de Pedro Sánchez: "El Gobierno se ha propuesto no entrar en esta dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra porque entendemos que el enemigo no es el PP; los españoles no quieren eso", reflexiona. "El camino es el de la unidad para salvar vidas, empresas y puestos de trabajo; le pido que abandone la confrontación, sume y arrime el hombro", dice el presidente en el Congreso.

Pablo Casado asegura que es el momento de cambiar el estado de alarma por el coronavirus y dice tener un 'plan b' para la fases de desescalada: "Hay que desconfinar a la población por grupos de riesgo y sustituir de una vez el estado de alarma, pero usted sigue con su mentiras [...] El pasado 1 de marzo le propuse un plan de choque. Ayer presentamos ese plan b que usted no encuentra. Hay que desconfinar a la población por grupos de riesgo, reforzar el sistema de salud y sustituir de una vez el estado de alarma", ha dicho el popular en la sesión de control.

Por su parte, Sánchez insiste en pedir unidad frente al coronavirus: "La COVID-19 tiene una triple dimensión: sanitaria, social y económica. Se ha demostrado que el camino para adelantar la recuperación económica es la unidad. Esta semana se va a poner en marcha la comisión para la reconstrucción. Su grupo está llamado a fraguar esta unidad [...] Sería fácil rebatir muchas cosas que ha dicho, pero no voy a entrar en ello, porque los españoles no quieren eso. La crisis del COVID-19 está afectando a sectores muy expuestos a las restricciones, como el turismo", ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre las fases de desescalada.