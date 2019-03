Casado pide a Ciudadanos que sean "responsables": "No facilitemos un mal presupuesto"

El líder del PP, Pablo Casado, ha apelado a "la responsabilidad" de Ciudadanos para que no desbloquee la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2019 ni facilite "un mal presupuesto, que es la semilla de una nueva recesión para España".

Durante su intervención en el XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en Valencia, Casado ha considerado que no se puede facilitar la tramitación de unas cuentas que no tienen aprobada la senda de déficit, y que contarán con los votos de "partidos de extrema izquierda, independentistas y del PSOE".

Casado ha apelado a Ciudadanos a ser responsable y que a vaya junto al PP y no facilite "un mal presupuesto, que es la semilla de una nueva recesión para España". El presidente del PP ha considerado que el incremento de ingresos que plantea la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno "no hacía falta", pues "no es cierta la previsión de ingresos que se hace y pone en riesgo la recuperación" económica y además, ha advertido, "no va a valer para nada".

Además ha prometido que si su partido llega a gobernar, lo que hará es "no molestar" a las empresas y abordar una profunda rebaja de impuestos, como el de Sociedades y el IRPF; rechazar la tasa a las tecnológicas y al diésel; y no subir las cotizaciones a la Seguridad Social.

"Nuestros planes como PP no distan mucho de vosotros. Lo que tiene que hacer un partido es no molestar a las empresas y favorecer una regulación que favorezca la generación de riqueza y empleo", ha garantizado el jefe de la oposición al dirigirse a los más de 600 directivos de compañías familiares que asisten al foro.

Entre las medidas que ha planteado, están rebajar el Impuesto de Sociedades al 20 por ciento; el del IRPF, al 40, y suprimir el impuesto al ahorro y el de Donaciones y Sucesiones. También se ha mostrado en contra del impuesto al diésel, a las transacciones financieras y a las tecnológicas como propone el Gobierno de Pedro Sánchez, Casado ha abogado por mantener la reforma laboral e, incluso, mejorarla, y ha propuesto que las cotizaciones sociales se publiquen en la nómina para que los empleados sean conscientes de los costes laborales