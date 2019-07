El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que no colaborará "activa ni pasivamente" en desbloquear la actual situación del país si el PSOE no rectifica su trayectoria de los últimos quince años que ha metido a España en un "laberinto socialista". Para Casado, la "deriva" socialista, desde que en 2003 apoyaron la reforma del Estatut catalán, es lo que ha creado la situación actual y ha convertido la política española en "un caos sin aparente salida" en la que el PP no va a ayudar si los socialistas siguen igual. El PSOE "tiene que rectificar", ha advertido. Esta estrategia del PSOE "no ha podido llevar al PP a la irrelevancia, pero lo ha dañado". Por eso, su principal tarea al frente del partido es "reconstruir el pilar derecho" del sistema español "y señalar el camino para la reconstrucción del pilar izquierdo, animando a que se haga".

AZNAR: "ESPAÑA NO ESTÁ PARA DIVERSIONES"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha elogiado la labor de Pablo Casado en este año al frente del PP, "ningún liderazgo se construye en la comodidad sino en la prueba" y también ha cargado duramente contra el jefe del ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por su estrategia ante su investidura como presidente del Gobierno y le ha avisado de que "los juegos tácticos tienen que tener un límite" y España no está para "diversiones", añadiendo: "En la lógica institucional está que quien acepta ser propuesto como candidato a la investidura debe tener alguna idea fundada de cuál será la mayoría con la que tiene que contar. Lo que no está en la lógica constitucional es echar sobre los demás la propia responsabilidad de conseguir esa mayoría ni exigir apoyos gratuitos".

Estas intervenciones han abierto el curso de verano de FAES en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, en San Lorenzo de El Escorial. La fundación FAES vuelve a invitar a sus cursos al presidente del Partido Popular, una tradición que se interrumpió en 2016 tras el distanciamiento entre José María Aznar y Mariano Rajoy, que en los 13 años anteriores había asistido sin falta a estas jornadas que antes se celebraban en las localidades de Navacerrada o Guadarrama.