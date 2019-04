Capella, sobre su encontronazo con la Policía a las puertas del Supremo: "Hubo un agujero de seguridad cuando Rovira salió de declarar"

La diputada de ERC Ester Capella, ha explicado durante una entrevista en Espejo Público que no tiene conocimiento acerca de la causa por la que podrían dictar prisión provisional para el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien tiene que declarar ante la juez Lamela en la Audiencia Nacional.

"Es una causa que resulta sorprendente", indica la diputada de ERC, que asegura que "no estamos ante una causa jurídica y por tanto un proceso penal amparado en delitos reales, sino que es una gran causa en general contra el independentismo que tiene que ver muy poco con el derecho y mucho con la política".

Capella añade que el "Gobierno de España ha tirado el fuego a través de la Fiscalía pensando que era la solución al independentismo, masacrar al independentismo" y considera sorprendente que Trapero "acabe en un proceso penal con el currículum que tiene de gestión en materia de seguridad" pues fue "la persona encargada de asumir la responsabilidad de los atentados de Barcelona y Cambrils".

"Que termine procesado en un país normal esto no pasaría", asegura Capella, que subraya: "Solo puede pasar en España, donde se ajustan cuentas en los tribunales".

Respecto a la declaración de Marta Rovira ante el juez del Tribunal Supremo, en la que aseguró que le planteó a Puigdemont suspender la votación del 1-O debido a las cargas policiales que se estaba produciendo, Capella señala que "el hecho de que aparezcan frases fuera de un contexto determinado pueden ser hasta cierto punto tendenciosas" y añade que Rovira ya había dado esta información anteriormente en entrevistas televisivas.

"Ya expuso que en una reunión el 1 de octubre, en vista a las cargas policiales, se planteó la posibilidad de suspender el referéndum, pero se acordó que debía continuar porque la ciudadanía no estaba dispuesta a que se les impidiese votar", asegura.

Además Capella critica la filtración de los autos. "Me sorprende que se filtren estos autos", dice y añade que "es una vergüenza que se filtre la información de los procedimientos judiciales porque esto lo que hace es cargarse la presunción de inocencia".

Preguntada sobre Anna Gabriel, quien este martes anunciaba a través de un periódico que no volvería a Madrid a comparecer ante el juez Llarena, Capella asegura que no va a tolerar que "se hable de fugados cuando no hay una orden de busca y captura contra esa persona".

"Una persona fugada es cuando un tribunal acuerda una orden de busca y captura y por tanto, ni Puigdemont ni ninguno de los consellers de la Generalitat que están en Bruselas son fugados", explica.

La diputada de ERC recuerda además que fue el propio juez Llarena quien renunció a ejecutar la orden de busca y captura y señala que "lo van a activar si les beneficia procesalmente o en virtud de su objetivo final", pero considera que a quien "debería enfadar es a la ciudadanía en general porque la decisión de someter a un procedimiento va a en función de si se enmenda una plana o no, en función de sus intereses personales".

Para Capella esto evidencia que "no se trata de un procesamiento jurídico porque hagan lo que hagan, el tribunal responde de una única manera: política".

Preguntada además por su supuesto encontronazo con un agente en las puertas del Tribunal Supremo a la salida de Marta Rovira, Capella explica que "hubo un agujero de seguridad tremendo cuando Rovira salió de declarar y hubo un momento de tensión porque podía sufrir algún tipo de agresión, todo esto con la permisividad de quien tenía las obligaciones de garantizar la seguridad".

Capella añade que lo único que le dijo al agente es que "deberían haber tenido otro comportamiento" y que este le contestó que "de la misma manera que los Mossos el 1 de octubre", a lo que ella respondió que "esa afirmación era innecesaria y que agujeros importantes en determinadas cuestiones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado han tenido muchísimos, desde los Gal hasta ahora".