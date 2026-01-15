Bronca entre Cayetana Álvarez de Toledo y Albares: "Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente"

La comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Pleno extraordinario del Congreso para explicar la posición de España tras la detención de Nicolás Maduro derivó en un duro enfrentamiento político. La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo protagonizó una intervención especialmente crítica en la que señaló directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y cuestionó la estrategia del Gobierno en relación con el régimen venezolano.

Desde la tribuna, Álvarez de Toledo interpeló al grupo socialista con una pregunta que marcó el tono de su discurso: "¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter?". A partir de ahí, acusó al exjefe del Ejecutivo de ejercer durante años como "el gran blanqueador de la tiranía chavista", primero como mediador y, posteriormente, según sostuvo, como actor implicado en negociaciones sobre presos políticos.

Críticas al papel de Zapatero

La diputada popular afirmó que Zapatero terminó siendo rechazado por la oposición venezolana y que su actuación derivó en prácticas que calificó de "chantaje", utilizando la liberación de presos como moneda de cambio. En su intervención mencionó a figuras como Leopoldo López o Lorent Saleh, asegurando que "las propias víctimas han denunciado sus prácticas". "Si callas, te saco; si sales, me das las gracias", resumió, cuestionando la legitimidad moral de ese papel.

Álvarez de Toledo sostuvo que esa dinámica habría servido para reforzar la imagen internacional del expresidente y, al mismo tiempo, para suavizar la percepción exterior del régimen de Caracas. Sus palabras provocaron aplausos en la bancada popular y un visible malestar en el grupo socialista.

Delcy Rodríguez y las sanciones

La diputada del PP dirigió también sus críticas al Ejecutivo por su posición respecto a Delcy Rodríguez. Tras las declaraciones de Albares sobre la conveniencia de revisar las sanciones europeas, Álvarez de Toledo afirmó que "el Gobierno quiere liberar a Delcy" y calificó de "humillante" lo que definió como una actitud de sumisión ante una "torturadora".

En respuesta, el ministro de Exteriores replicó que la situación actual de Rodríguez no es consecuencia de la actuación del Gobierno español, sino de la intervención militar de Estados Unidos. Albares pidió a la diputada que "no tome el pelo a los españoles ni a los venezolanos que han llegado a España", defendiendo que el actual Ejecutivo sí ha actuado en favor de ese colectivo.

Otro de los ejes del debate fue la actuación de Donald Trump en Venezuela. Álvarez de Toledo defendió que el presidente estadounidense "no ha secuestrado a un presidente legítimo, ha puesto fin a la impunidad de un criminal", comparando la operación con la actuación de EE. UU. contra líderes terroristas en el pasado. También reprochó al PSOE que critique ahora decisiones que, según dijo, en su día aplaudió cuando se produjeron bajo la presidencia de Barack Obama.

Feijóo se suma a las críticas

Las acusaciones contra Zapatero no quedaron limitadas al Pleno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también cuestionó públicamente los viajes frecuentes del expresidente a Venezuela y su papel como intermediario con Maduro. "¿Qué hace despachando directamente con la dictadura venezolana?", se preguntó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.