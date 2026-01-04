Feijóo, sobre el cambio político que espera Venezuela: "El futuro no es Delcy"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha emitido un comunicado este domingo haciendo referencia al futuro político de Venezuela después de que Estados Unidos atacara Caracas y otras zonas del país, además de capturar tanto a Nicolas Maduro como a su mujer Cilia Flores.

El propio Donald Trump reafirmó en varias ocasiones durante su intervención en Mar-a-Lago (Florida) que será Estados Unidos quien gobernará el país hasta que haya una "transición adecuada, segura y justa", lo que ya ha suscitado los primeros rumores sobre el tiempo que estarán al frente de Venezuela y quien podría recoger el testigo en forma de presidente/a.

Trump descartó a Maria Corina Machado

Como consecuencia y después de que Trump prácticamente descartara a Maria Corina Machado como la sucesora de Maduro, se ha filtrado que el presidente estadounidense podría estar negociando con Delcy Rodríguez, vicepresidente venezolana, para asumir el cargo. Algo que no ha gustado en el Partido Popular.

"El futuro no es de Delcy"

"Hacia la plena libertad de Venezuela. El futuro no es Delcy. El futuro es el que decidan todos los venezolanos", ha dicho Núñez Feijóo en una nota extensa

Lee el comunicado completo de Feijóo

"A menudo abusamos de adjetivos como 'histórico'. Pero lo sucedido en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Venezuela, con la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, no admite otro calificativo. Aquí acaban las especulaciones y las cábalas, y empieza el momento de posicionarse de forma realista y responsable, sí, pero también, y ante todo, valiente.

Lo primero es reconocer que un mal ha sido derrotado: la captura de Maduro es una buena noticia sin ambages. Un régimen dictatorial, represor, que ha provocado la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de Iberoamérica, ha sido descabezado; y millones de venezolanos a los que se arrebataron sus derechos, sus oportunidades y su país, respiran hoy con una nueva esperanza.

A partir de esta realidad incontestable, se impone reafirmar los compromisos y los valores que España defiende en el concierto internacional y, en particular, hacia el espacio de Iberoamérica y el mundo hispano.

En primer lugar, el respeto al Estado de Derecho, incluido el Derecho Internacional; al que desde luego no pueden apelar quienes han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro. Antes que nadie, fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano, sin olvidar los años de represión, tiranía y expolio. Revertirlo es, por tanto, imprescindible.

En segundo lugar, el horizonte de Venezuela tiene que basarse en un proceso electoral democrático. El liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y de María Corina Machado representa la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad. Los venezolanos, en circunstancias heroicas, los respaldaron con casi un 70% de los votos en 2024. Las dictaduras no se derrocan a medias; y la apertura de un tiempo nuevo exige que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país. La libertad de Venezuela tiene que ser plena.

'Es la hora de los ciudadanos', ha dicho María Corina Machado, y todos los demócratas a ambos lados del Atlántico no podemos sino rubricar este llamamiento. María Corina es la persona que ha traído a Venezuela hasta las puertas de la libertad. Dejarla fuera de este proceso es peor que una injusticia personal: es perpetuar el abuso y la arbitrariedad. La legitimidad sólo nace del voto libre, del Estado de Derecho y del respeto a las libertades individuales. Todos los actores internacionales estamos llamados a trabajar para que esa hora del pueblo venezolano, que no puede soportar ya más usurpaciones ni tutelas, se haga realidad.

En tercer lugar, el futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años. Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro. Presentar como solución o figura de transición a quien está sancionada por la UE y por los mismos EE.UU. por violaciones masivas de derechos humanos no sería más que una operación de continuidad del régimen; un régimen que el pueblo venezolano ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas.

En cuarto lugar, cabe seguir denunciando que el Gobierno de España haya renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro. Antes al contrario, le ha facilitado tiempo y excusas cuando ambas cosas se le acababan. La influencia y el respeto que España ha perdido en este proceso serán difíciles de recuperar, pero todos los que creemos en nuestro país estamos llamados a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno no ha sido capaz.

Por último, debemos recordar que en las cárceles venezolanas siguen presos miles de ciudadanos, entre ellos una veintena larga de ciudadanos españoles, cuyo único delito ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente. También la cuestión del exilio debe atenderse, así como los intereses españoles en Venezuela. Seremos firmes en su defensa, a menudo comprometida por las amistades peligrosas de parte de la izquierda española. Una mancha histórica de la que los aliados de Maduro, en España y fuera de ella, tendrán imposible librarse.

Cuando en el Partido Popular hablamos de conceptos como “hispanidad”, no manejamos eslóganes vacíos. Se trata de palabras que comunican algo sustancial. En este caso, la responsabilidad y la fraternidad que España siente y reconoce hacia los venezolanos. Y ese reconocimiento es la garantía de que estaremos al lado de nuestros hermanos venezolanos a cada paso del camino hacia la libertad que tienen por delante.

La libertad de Venezuela no es sólo una causa justa: es una causa que interpela a nuestra conciencia, compromete nuestra historia común y nos obliga, sin ambigüedades ni titubeos, a estar del lado correcto de la Historia".

El PP pide al PSOE que sea "democrático"

Por otra parte, Miguel Tellado, secretario general del PP, estuvo en 'La trinchera', de EsRadio, para acusar al PSOE de preferir "una dictadura de izquierdas a una democracia de derechas o de centro derecha en Venezuela".

Además, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "hizo todo lo posible para colaborar con el régimen de Nicolás Maduro y sacar de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia". Tellado ha dejado claro que el PP "está en contra de los tiranos y al lado de las democracias". En lo relacionado con la imagen exterior de España, el secretario de los populares admite que la acción exterior de nuestro país "está condicionada por los intereses económicos y empresariales que defiende y representa Zapatero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.