Blesa: "No me arrepiento de nada, quiero un juez imparcial para que se aclare todo"

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha abandonado la cárcel de Soto del Real y lo ha hecho declarando que no se arrepiente de nada y que espera que todo se aclare ante un juez imparcial. Ha quedado libre, después de quince días, después de que el juez Elpidio José Silva haya tenido que dejarle en libertad tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular la causa que abrió contra él.

Pasadas las 20:30 horas, vestido de manera informal con camisa a cuadros y buen aspecto, el banquero salía de la prisión portando varias bolsas con sus pertenencias y aseguraba a los periodistas que le esperaban que "sólo" quiere "un juez imparcial", cosa que no ha "tenido hasta el momento". "No me arrepiento de nada; creo que he estado acusado por dos delitos injustamente y lo que deseo de verdad es que eso se esclarezca, no hay nadie más interesado que yo en eso", ha subrayado.

Sobre sus dos semanas en la cárcel madrileña, ha señalado que "de todo en la vida hay que sacarle alguna enseñanza y alguna experiencia", y a pesar de que es "un centro penitenciario" con "disciplina" y un "régimen severo", los funcionarios "son correctísimos".

Blesa recuperaba su libertad por orden del propio Silva, que en un auto se veía obligado a revocar su decisión de enviarle a prisión incondicional el pasado 5 de junio tras la resolución del tribunal madrileño, que le acusó de hacer del crédito a Marsans una "causa general". Silva subraya que "debe reseñarse y reiterarse que debe acatarse lo resuelto" por la Audiencia, pero la nulidad que ha decretado "en términos tan extensos (...) abriga dudas sobre el alcance que realmente se le quiera otorgar".

El magistrado se pregunta si la decisión de la sección 30 de la Audiencia era extensible a la causa de la compra por parte de Caja Madrid del City National Bank por la que envió a Blesa a prisión incondicional y, de ser así, por qué el tribunal no ordenó ayer mismo la excarcelación del banquero.

También apunta a la posibilidad de que no lo hiciera "sencillamente porque entienda" que la causa del CNB "no se halla viciada de nulidad" aunque, en este caso, la "debiera haber salvado" con alguna "fundamentación expresa al efecto", pues de sus autos se desprende "que se anula todo, absolutamente todo lo actuado".

En todo caso, los recursos que resolvió el tribunal madrileño se encuadran dentro de la causa del crédito y no de la de la compra del City, que es por la que envió a la cárcel a Blesa y cuyos recursos debe analizar la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid. Silva "sólo tiene conocimiento" de lo resuelto por la sección 30 gracias a la copia de los autos que le ha aportado esta mañana el fiscal en el escrito en el que le reclamaba la excarcelación "inmediata" del banquero, ya que, recuerda, él está apartado de la causa del crédito al haber sido recusado por la defensa de Blesa.

Para el magistrado, "ya de por sí resulta paradójico que, para solicitar la libertad" del imputado, el fiscal le traslade resoluciones que corresponden a la causa del préstamo, "respecto de la cual este instructor no debe intervenir transitoria o definitivamente" mientras se resuelve su recusación, que corresponde a la sección 29 y sobre la que tampoco sabe si queda anulada.

Así, revocaba la prisión de Blesa porque "no cabe sostener medida cautelar de privación de libertad ante tales ambigüedades o paradojas de contenido procesal, las cuales, en cualquier caso, deberán interpretarse a favor del imputado". No obstante, en su auto, en el que no hacía referencia a la resolución en la que decretaba por primera vez en mayo prisión eludible bajo fianza de 2,5 millones para Blesa, le obliga a fijar un domicilio y notificar "cualquier cambio" del mismo.

El juez contaba con el visto bueno además de la acusación ejercida por Manos Limpias, que no se ha opuesto a la excarcelación de Blesa después de haberla reclamado hace quince días, si bien su abogado, Luis Pineda, ha dicho que pedirá una aclaración de sus autos a la Audiencia madrileña, que recurrirán ante el Tribunal Supremo.