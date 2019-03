Blanco carga contra el PP: "Entre 'frikis' y anarcoides anda el juego"

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, ha calificado de "frikis' y anarcoides" a los dirigentes del Partido Popular por criticar la medida sobre limitar a 110 kilómetros por hora la velocidad en autopistas y autovías.

Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, José Blanco, ha criticado que el PP, ante una medida "provisional" para ahorrar energía, se oponga de nuevo, con lo que ya no se sabe si el comportamiento de sus dirigentes es de unos "frikis' o de unas personas anarcoides".

"Entre 'frikis' y anarcoides anda el juego", ha recalcado Blanco, para quien los populares realmente son unos "irresponsables porque irresponsable es en este momento" no apoyar provisionalmente una medida que tiene como objetivo ahorrar energía, abaratar los costes para el consumidor, y que, en definitiva, es imprescindible para España.

Les ha recomendado que se documenten bien porque Estados Unidos ya adoptó una medida así cuando tuvo una situación similar en los años 70. "Que no digan que es la primera vez que se hace en un país", ha expresado el ministro, quien ha insistido en que los populares ponen en evidencia que son unos "frikis' y anarcoides que no se merecen la confianza de los ciudadanos".

"Político antiguo"

Asimismo, el dirigente socialista ha manifestado que si hay un "político antiguo" que representa como nadie "lo más arcaico y retrógrado de la derecha europea" el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien sólo ha dado a conocer dos propuestas concretas, la derogación de la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo y la del Aborto, "con el aplauso siempre" del presidente del PP-A, Javier Arenas.

A juicio de Blanco, el PP no hace propuestas "porque oculta sus intenciones", que son "intenciones inconfesables", y se limita a decir no ante cualquier respuesta del Gobierno, sin decir lo que haría porque no quiere que los ciudadanos conozcan sus intenciones.