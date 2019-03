Basagoiti: "El PP defenderá la unidad de España que ETA se quiere cargar"

Basagoiti ha defendido que su formación tiene "las ideas claras en la economía, en la idea de España, y a la hora de afrontar el terrorismo y de ganar al proyecto totalitario de la banda terrorista ETA". El líder del PP vasco ha defendido que "no es justo" que en algunos sectores haya sospechas respecto a la posición del PP "en materia de política antiterrorista", aunque ha precisado que en estas críticas no se refiere a las victimas del terrorismo. "No son normales algunos comentarios sobre la firmeza del PP y de sus militantes frente al terrorismo".

En este sentido, ha subrayado que "no se puede poner en duda la posición de un partido como el PP, de gente que ha dado tanto la cara", por una asunto como "la situación coyuntural de un preso de ETA, por la gestión de un tercer grado de un preso". "Hemos sufrido mucho, no se puede poner en duda la labor del PP. Hemos sufrido mucho para defender la derrota del terrorismo, y este sufrimiento ha costado demasiadas vidas". Basagoiti ha insistido en que el PP sigue "sufriendo por defender aquello que queremos en lo político" y ha avanzado que "sufrirán más que nunca en los próximos años porque tendremos que hacer frente al impulso del nacionalismo frente a la defensa de España". "No se puede poner en duda ni en sospecha la posición del PP porque todos los que estamos aquí podríamos haber sido asesinados por Bolinaga si nos llega a tener a tiro", ha defendido.

Al respecto, ha reiterado que los 'populares' tienen "muy claro" qué es la derrota del terrorismo y ha advertido que su formación va a "seguir sufriendo desde el País Vasco para defender la unidad de España que ETA se quiere cargar". "Mientras todo ETA está unido en conseguir la independencia por la que asesinaron, mientras el nacionalismo converge en esa independencia, el PP debe estar unido, en la misma dirección y empujando para conseguir que ETA no consiga su objetivo de acabar con la España constitucional y con la España democrática", ha señalado antes de asegurar que "todo el mundo de ETA se ha unido para acabar con la España que pretendía acabar asesinando".

Basagoiti ha asegurado que en este punto "converge" el nacionalismo y que "por eso es importante que todo el mundo del PP, junto a quienes creen en la Constitución, se movilicen, ayuden y colaboren con el PP porque somos los únicos que vamos a poner sobre la mesa la bandera de España sin complejos para conseguir vivir en democracia y que ETA no consiga sus objetivos". Al respecto, ha asegurado que "el reto actual de Euskadi y del conjunto de España son las pulsiones nacionalistas, el envite nacionalista tanto en Cataluña como en el País Vasco" y ha advertido a todos los ciudadanos de que "la independencia es un lastre, una prima de riesgo mala para la economía, que da mala imagen para los territorios porque suponen aranceles y fronteras que complican la vida de las empresas".



"Frente a esa pulsión independentista, aquí está el PP para defender la España común y plural", ha indicado. Según ha defendido, cuantos más votos consiga el PP vasco, menos probable será que España se vea abocada a una gran indefinición y desestabilización". "Es especialmente importante que el PP gane en territorios como Alava", ya que si gana en este territorio cree que "la independencia que ETA desea y comparte con el PNV se descuadra porque les faltaría uno de los territorios principales del País Vasco", ha concluido.