Basagoiti: "La estrategia de ETA es el chantaje, pero no vamos a ceder"

Antonio Basagoiti ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que "no se va a acceder a ningún chantaje y debe quedar muy claro que las víctimas del terrorismo no han hecho nada para que fuesen asesinados pero los presos que se encuentran en la cárcel si son culpables de lo que hicieron, por lo que no se accederá a ningún chantaje'.

Sobre el asunto de que un preso enfermo de cáncer pueda ser excarcelado por motivos humanitarios, Basagoiti afirma que ellos "no tuvieron ninguna humanidad" en el secuestro de Ortega Lara, pero insiste en que "la Ley se debe aplicar con rigor".

"Su estrategia es el chantaje, creen que así presionan, pero ningun chantaje les va a servir, el gobierno va a aplicar la ley", ha dicho Basagoiti.