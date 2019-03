Gómez de Liaño dice que Bárcenas desconoce la publicación de los SMS

El extesorero del PP Luis Bárcenas no sabe nada sobre la publicación de presuntos mensajes de texto telefónicos (SMS) enviados al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según confirma su abogado defensor, Javier Gómez de Liaño, tras visitar a Bárcenas en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se ha trasladado para preparar la comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

"El señor Bárcenas sigue encerrado en centro penitenciario, luego de malas maneras puede él haber hecho la filtración", ha subrayado, al tiempo que ha negado que haya tratado este asunto con su defendido, sino que se han dedicado a preparar la comparecencia judicial. El letrado tampoco tenía conocimiento de ello ni de que la esposa de Bárcenas lo supiera, según ha comentado.

Gómez de Liaño, que ha evitado comentar la estrategia de defensa, ha dado por seguro que la fase en que se encuentra el proceso "no va a ser un ataque al Gobierno", ni lo consentirían el juez, ni el fiscal ni él mismo como letrado. "Eso no va a ocurrir", ha puntualizado. En cualquier caso, ha comentado, este asunto de los SMS "no tendría por qué afectar" a la declaración, pues le parece una "minucia" como jurista. "No tiene por qué tener repercusión en el ámbito procesal ninguna, en el ámbito político quizás. Los políticos de justicia entienden poco", ha añadido.

Ha pedido a los políticos que se respete la función judicial: su independencia y el sometimiento sólo al imperio de la ley. Según ha explicado, ha aconsejado a Bárcenas que sea sincero, confíe en los jueces y los fiscales y que vaya con la verdad porque es como se puede alcanzar la justicia. Ha rechazado la expresión "la verdad caiga quien caiga" como idónea para el lenguaje judicial o procesal. También ha comentado que pedirá en su momento la libertad bajo fianza y otras medidas cautelares razonables para Bárcenas, sobre quien ha dicho que está y duerme bien.

Por otro lado, ha indicado que ha presentado esta mañana una queja "enérgica" al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por impedirse en esta prisión de manera excepcional que los visitantes lleven papel y bolígrafo. Ha deducido de los motivos, a la vista de informaciones de prensa, según ha explicado, que "se estaba oyendo a un letrado (que no era Gómez de Liaño) hablar con el señor Bárcenas" en prisión, lo que le parece una concepción "muy raquítica" del Estado de Derecho y manifestado un nulo respeto por el responsable de Instituciones Penitenciarias que lo consintiera.