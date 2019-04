Barberá: "Soy una persona hornada, no soy corrupta ni desde el punta de vista económico ni moral"

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dado una rueda de prensa en la que se ha defendido de "afirmaciones infundadadas, maliciosas y falsas" relacionadas con la corrupción y ha asegurado que es "una persona hornada". "No dimito, es que ni me lo planteo", ha asegurado la ahora senadora del PP, que ha argumentado: "Si dimitiese estaría asumiendo una culpabilidad que no sé de qué es". "No conozco nada de lo que se me acusa, no he hecho ningún delito ni hecho ilícito", ha reiterado, asegurando que ha "sufrido mucho por la condena mediática".

"La prudencia es una virtud en política, por eso he querido ser pudente", ha comenzado diciendo en su rueda de prensa, que ha decidido dar ahora "no por ceder a presiones, sino porque han ocurrido dos hechos que introducían algo esclarecerdor en esta osacuridad". Por una parte, que ya han concluído "las declaraciones de los concejales, exconcejales y asesores por el presunto blanqueo de dinero"; por la otra, que el Tribunal Superior de Justicia ha corroborado lo que ella ya había afirmado: "Que el caso Imelsa no tenía que ver con el presunto blanqueo" en el Ayuntamiento.

Barberá ha criticado que, como "se está informando sobre filtraciones" porque hay secreto de sumario, cada vez "hay más mentiras impunes, más apaleamiento público y más dolor en las familias". Y ha criticado que esta situación está dejando a personas, ella incluida, en "total indefensión, impropia de una democracia parlamentaria". Por eso, ha dicho que "urge recuperar el principio de la presunción de inocencia en toda su dimensión", ha pedido recordar que "la carga de la prueba recae sobre el que acusa y no sobre el que se tiene que defeder", y ha solicitado "legislar sobre las filtraciones".

La senadora 'popular' ha asegurado que no ha contribuido "a ningún blanqueo de dinero" ni lo ha ordenado, que no ha sabido nada "de ningún blanqueo ni en el grupo municipal, ni en el partido", y que no ha tenido conocimiento "de cajas B". "La alcaldesa entonces no ha tenido nunca cajas B", ha subrayado, incidiendo que "nadie nunca" le entregó "ningun remanente de ninguna caja B". "Todo lo que se ha dicho al respecto es absolutamente falso", ha insistido.

Barberá ha explicado que "la campaña electoral no es la del candidato sino la del partido", y que ella se centraba "siempre al contenido político". Ha dicho que "existe el comité de campaña, que se encarga de la gestión logística y administrativa", pero ha asegurado que defiende "la honradez de sus miembros".

Además, ha recorado que nunca ha tenido un cargo orgánico del partido. "Si alguien me veía como la todopoderosa que todo lo decidía, era una percepción envidiosa y acomplejada pero ajena a la realidad", ha dicho, recordando que las decisiones en la formación las toman los comités y las juntas. "Nunca se ha amañado ningún contrato o adjudicación en el Ayuntamiento de Valencia en mis 24 años como alcaldesa", ha asegurado Barberá, que ha explicado que "las adjudicaciones las proponía la mesa de contratación" formada por altos técnicos.

La exalcaldesa valenciana ha urgido a que se levante el secreto de sumario. "Me conocen de mucho tiempo. Nunca me he quedado nada", ha defendido, comentando que vive de mi sueldo y se apoya en su familia. "Mi patrimonio es bien conocido. Desde junio hasta hoy se ha publicado al menos seis veces, y es el fruto de mi ahorro y mi trabajo", ha afirmado. "Soy una persona hornada, no soy corrupta ni desde el punta de vista económico ni moral", ha asegurado.

Barberá, que ha dicho que "el privilegio del aforamiento no significa ni inmunidad, ni impunidad, ni blindaje", se ha preguntado por qué a ella se la trata "con mayor crueldad" y ha señalado a "la extrema izquierda", a la que ha asociado por su forma de proceder con "el más rancio comunismo". "Me quieren hacer aparecer como la jefa de una trama criminal y corrupta porque he dado voluntariamente mil euros para una campaña criminal sin que se me devolviera nada", ha lamentado la senadora.

De cara a su partido, ha reclamado "sosiego" y "templanza" a quienes le han pedido explicaciones. Y ha aclarado para evitar comparaciones con Esperanza Aguirre que ésta "ha dimitido del cargo orgánico de presidenta del PP de Madrid, no del institucional". Sí ha querido dar las "gracias" a su "amigo Rajoy" y también a mencionado en este apartado a María Dolores de Cospedal, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Iñaki Oyarzábal, a Alfonso Alonso, a Celia Villalobos, a Francisco Camps y a "otros que hayan querido salir" en su defensa.

Antes del turno de preguntas de los periodistas, ha manifestado que vive "estupefacta y con desazón lo que está pasando en España", en referencia a que "ni se respetan el estado de derecho ni las garantías constitucionales". "Se condena mediáticamente a personas y no pasa nada", ha dicho con gravedad. Barberá, que ha destacado que ha ocupado "más páginas que la formación del nuevo Gobierno", se ha preguntado por qué "tanto odio y tanto resentimiento" hacia ella.