Aznar, en el juicio sobre la 'caja B' del PP: "Jamás he recibido ningún sobresueldo"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho este miércoles, durante su comparecencia como testigo en el juicio sobre la ‘caja B’ del PP, que "jamás he recibido ningún tipo de sobresueldo".

"No estoy al tanto de que existiese una contabilidad paralela, ni entonces ni ahora. Sólo conozco una financiación, la oficial, que se remitió al Tribunal de Cuentas", ha remarcado ante las preguntas de la acusación Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

El expolítico, presidente de España entre 1996 y 2004, ha asegurado, asimismo, que lo que cobró del PP estando ya al frente del Ejecutivo "se correspondió al devengo por mi trabajo en el partido" antes de asumir la presidencia.

"No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni sé lo que me hicieron mis sucesores ni me interesa", ha afirmado al ser preguntado si estaba al tanto de que algún compañero de partido hubiese recibido esos sobresueldos.

Pagos a "JM"

Aznar, que ha comparecido vía telemática y luciendo una mascarilla blanca, ha destacado que todo lo que recibió del partido fue por transferencia y lo declaró a Hacienda.

"No he recibido ninguna cantidad que responda a esas anotaciones, si es que esas anotaciones son ciertas o tienen algún fundamento", ha apuntado en referencia al cuaderno en el que el extesorero Luis Bárcenas anotaba los supuestos sobresueldos de los dirigentes del partido.

En ese sentido, ha negado ser el "JM" que figura en las anotaciones como la persona que recibió pagos en abril, mayo, junio y julio de 1990.

Preguntado por si dio instrucción para abonar 3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayesa en 1991, como dijo suponer el exdiputado y expresidente navarro Jaime Ignacio del Burgo, Aznar ha insistido en que no ha autorizado nunca ningún pago porque no era su "función" ni entraba dentro de sus "competencias" o "responsabilidades".

Repaso a la trayectoria de los abogados

Aznar ha empleado por momentos un tono duro y cada vez que se presentaba el abogado que le iba a interrogar, el expresidente remarcaba su trayectoria profesional y para quién había trabajado.

“¿Quién me pregunta?”, ha espetado al inicio de su interrogatorio. “Soy Mariano Benítez de Lugo, abogado de la asociación ADADE”, le ha respondido el letrado de la acusación popular. “Ah sí, abogado que ha representado al partido socialista”, ha recriminado. “No hace falta que me haga la ficha”, ha contestado el abogado.

La comparecencia del ex líder 'popular' llega después de las realizadas el martes por María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Este martes también declarará Mariano Rajoy.

Se trata de la primera vez que Aznar tiene que comparecer ante un juez. Para Rajoy, que ya declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel, será la segunda.