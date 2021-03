Dolores de Cospedal, en referencia a Bárcenas: "La ‘caja B’ es de esa persona, no del PP"

María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla la Mancha y ex secretaria general del PP, ha declarado este martes como testigo en el juicio sobre la 'caja B' del PP, donde ha indicado que nunca tuvo "conocimiento de que existiese una contabilidad paralela", al tiempo que ha asegurado que "la 'caja B' es de esa persona, no del PP", en referencia a Luis Bárcenas.

"No tengo conocimiento de ninguna de esas prácticas y nunca las he oído antes", ha remarcado, sobre los supuestos sobresueldos. "Nunca estuve el tanto de que se hicieran donaciones no regulares", ha dicho, añadiendo que su relación con Bárcenas empezó a ser "prácticamente inexistente" desde febrero de 2009.

Cospedal también ha asegurado no haber recibido nunca las cantidades de dinero que en los papeles de Bárcenas figuraban como "Cospedal, tercer trimestre, 7.500 euros" o "María Cospedal, cuarto trimestre, 7.500 euros".

Demanda contra Bárcenas

Con respecto a esas anotaciones en los archivos, la exministra de Defensa ha recordado que interpuso una demanda contra Bárcenas "por protección del derecho al honor, que le he ganado".

En cuanto a la reforma de la sede del PP en la calle Génova, ha indicado que desconoce si se pagó con dinero negro.

"Se pagó una gran cantidad, mediante facturas ordinarias. La cantidad que se pagó de manera legal es lo suficientemente abultada como para que no tenga que haber otro pago. Esa teoría me parece bastante inverosímil".

El juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la 'caja B' se ha retomado este martes con las declaraciones de los que fueran secretarios generales del partido y ministros Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, así como el expresidente balear Jaume Matas y el expresidente del Senado Pío García-Escudero.

Las declaraciones de Arenas y Cascos

En su comparecencia, realizada por videoconferencia, Arenas ha asegurado no haber recibido ningún sobresueldo. De hecho ha negado percibir las cantidades que, en los papeles de Bárcenas, aparecen bajo el epígrafe "Javier Are" o "Arenas".

"No he recibido ninguna cantidad proveniente de empresarios y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda", ha afirmado.

Álvarez-Cascos, por su parte, ha dicho que esos papeles "no tienen ningún valor". "Todas mis retribuciones han sido transparentes, siempre a través de cheques nominativos o transferencias", ha declarado, al tiempo que ha negado que ningún empresario solicitase reunirse con él mientras fue tesorero del partido.

Mañana le llega el turno a Jose María Aznar y Mariano Rajoy, quienes, según Bárcenas, también cobraron complementos salariales.